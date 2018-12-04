Днепр занял четвертое место в рейтинге прозрачности и подотчетности власти от Transparency International Ukraine

Во время составления рейтинга команда экспертов антикоррупционной организации Transparency International измеряет прозрачность по 91 критерию в 13 различных сферах.

Днепр вошел в первую пятерку рейтинга прозрачности власти по версии украинского представительства международной антикоррупционной организации Transparency International. Так, за последнее время Днепр в пятнадцать раз улучшил свой результат, поднявшись с шестидесятой ступени рейтинга прозрачности 100 крупнейших городов Украины на четвертую.

В обновленном перечне Днепр обошел ряд областных центров, в частности Одессу, Харьков и Киев.

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«Помните, я обещал, что Днепр войдет в пятерку городов с открытостью и подотчетностью власти в рейтинге международной антикоррупционной организации Transparency International? Буквально за год мы взлетели с 60-го места на 20-ое. Потом пообещали, что войдем в десятку, и стали восьмыми. Сегодня мы – на 4-м месте. Позади все крупные города, включая Киев и Львов, не говоря уже о Харькове и Одессе. Done», – написал городской голова Днепра Борис Филатов на своей странице в соцсети.

Первый значительный рывок Днепр сделал еще в начале лета. Тогда этот результат в Transparency International Ukraine назвали самым большим прогрессом среди областных центров страны. Перспективным заданием для городской власти остается вступление в Клуб прозрачных городов.

Как известно, во время составления рейтинга команда экспертов антикоррупционной организации Transparency International измеряет прозрачность по 91 критерию в 13 различных сферах. В частности, это касается информации о работе органов местной власти, распределении финансов, социальных услугах, закупках и т.п.