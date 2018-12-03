На Харьковщине около 1,3 тысяч полицейских ежесуточного следят за порядком

Сейчас в области функционируют 27 мобильных постов полиции и стационарные посты вокруг Харькова.

В Харьковские области в связи с введением военного положения в регионе к ежесуточному патрулированию и оперативным мероприятиям привлечены около 1,3 тыс. полицейских.

Об этом на брифинге заявил начальник Управления превентивной деятельности ГУ НП в области Сергей Бирбасов, сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

«Усиленно патрулирование пешими нарядами на территории города Харьков и населенных пунктов Харьковской области. Особенно тех, которые примыкают к границе с Российской Федерацией. Для патрулирования и оперативных мероприятий ежесуточно привлечены около 1300 сотрудников полиции», - сообщил он.

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Бирбасов также отметил, что на въездах во все крупные населенные пункты области создали мобильные посты, на которых несут службу сотрудники полиции. Также привлекли те стационарные блокпосты, которые были созданы в 2014 году.

«На постах несут службу сотрудники полиции - для усиления контроля за безопасностью дорожного движения, проведения превентивных мероприятий, раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и тому подобное. Работает около 27 мобильных постов и стационарные посты вокруг Харькова», - сообщил представитель полиции.

В свою очередь заместитель начальника УСБУ в Харьковской области Юрий Рябуха отметил, что управление продолжает сосредоточивать свое внимание на объектах критической инфраструктуры области.

«Смещены акценты на противодиверсионные, антитеррористические мероприятия. В том числе, мы обеспечиваем и те общественные мероприятия, которые проводятся в городе и области. Анализ оперативной обстановки свидетельствует о том, что оснований утверждать об активизации каких-то эфемерных на данный момент диверсионных групп нет. Обстановка в регионе контролируемая. Диверсионной и террористической угрозы на данный момент нет», - сказал Рябуха.

Справка УНИАН. В Украине 28 ноября вступил в силу закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» на 30 суток на территориях 10 областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории до 26 декабря.