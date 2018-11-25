Во Львове приготовили суп времен Голодомора из шишек, ветвей и коры (фоторепортаж)

Каждый мог попробовать суп времен Голодомора и почувствовать, как люди спасались от голодной смерти.

Ресторан уличной еды во Львове на площади Рынок сменил вывеску на "Непосчитанные с 1932", где волонтеры Украинской академии лидерства приготовили суп времен Голодомора.

Как сообщает "Радио Свобода", по словам организаторов, целью акции было донести информацию о Великом Голоде в Украине.

"Мы на кипяченую воду бросили ветви сосны, шишки, кору дерева. Оно проваривается. Мы смотрели документальные фильмы и узнали от очевидцев Голодомора, что в те страшные годы они шли в лес и собирали все, что можно было есть", - рассказала волонтер Анна Гавинович.

Каждый мог попробовать суп времен Голодомора и почувствовать, как люди спасались от голодной смерти.

Также в центре города состоялась поминальная молитва по жертвам Великого Голода в Украине, минута молчания, звонили во Львове и церковные колокола.

Сотни людей зажгли лампадки памяти, из которых были составлены карта Украины и годовщина со дня трагедии "85", горели свечи и в окнах львовян.

На акции дети раздавали пшеничные колоски всем желающим, а молодежь держала перед собой таблички с названиями поселков, расположенных в Восточной Украине, где сейчас еще продолжается война.

Тогда во время Голодомора 1932-32 годов там умирало очень много людей. На табличках были написаны цифры погибших именно в этом населенном пункте.