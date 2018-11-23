Сущенко держат в "безопасности" в колонии в Кировской области РФ - адвокат

Вопрос с передачей журналисту лекарств все еще не решен. По словам Фейгина, он сейчас находится в Кирово-Чепецке.

Незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко содержат в «безопасности» в колонии Кирово-Чепецка.

Об этом УНИАН сообщил его защитник Марк Фейгин.

«Роман Сущенко после этапирования в колонию находится в безопасном месте, т.е. тюрьма в тюрьме. Для его безопасности. Сидит в соседней камере с украинцем Выговским», - сказал он.

По словам Фейгина, он сейчас находится в Кирово-Чепецке, в исправительной колонии № 11.

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«Приехал к Роману Сущенко. Только что к нему в зону вошел адвокат. Вопрос с передачей лекарств и моим посещением по ч. 4 ст. 89 УИК все еще не решен. А ведь это нарушение закона в отношении «иных лиц, оказывающих юридическую помощь» осужденному», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал этот приговор законным.

В начале ноябре Сущенко этапировали в исправительную колонию в Кировской области РФ.