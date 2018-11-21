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В семье известного украинского музыканта случилось горе

12:34, 21 ноября 2018
Общество
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У Жени Галича умер отец. Фото: Facebook/Женя Галич

"Друзья. Спасибо всем, кто все эти годы поддерживал меня и мою семью в борьбе с болезнью моего папы. Я никогда этого не забуду. Сегодня папы не стало. Он уснул", – написал артист, прикрепив семейную фотографию.

Как сообщал УНИАН, ранее Женя Галич заявил со сцены, что коллектив уходит на год в творческий отпуск. 

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Теги: #репетиция O.Torvald