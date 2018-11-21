В семье известного украинского музыканта случилось горе
12:34, 21 ноября 2018Общество
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Поклонники лидера O.Torvald выражают слова соболезнования под постом.
У Жени Галича умер отец. Фото: Facebook/Женя Галич
Ушел из жизни отец лидера украинской группы O.Torvald Жени Галича. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Facebook.
"Друзья. Спасибо всем, кто все эти годы поддерживал меня и мою семью в борьбе с болезнью моего папы. Я никогда этого не забуду. Сегодня папы не стало. Он уснул", – написал артист, прикрепив семейную фотографию.
Как сообщал УНИАН, ранее Женя Галич заявил со сцены, что коллектив уходит на год в творческий отпуск.
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