В семье известного украинского музыканта случилось горе

Поклонники лидера O.Torvald выражают слова соболезнования под постом.

Ушел из жизни отец лидера украинской группы O.Torvald Жени Галича. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья. Спасибо всем, кто все эти годы поддерживал меня и мою семью в борьбе с болезнью моего папы. Я никогда этого не забуду. Сегодня папы не стало. Он уснул", – написал артист, прикрепив семейную фотографию.

Как сообщал УНИАН, ранее Женя Галич заявил со сцены, что коллектив уходит на год в творческий отпуск.