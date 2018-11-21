Михайлов день: что нельзя делать 21 ноября

21 ноября отмечается Михайлов день. Праздник назван в честь предводителя небесных сил архангела Михаила.

21 ноября отмечается Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, который в народе называют просто Михайлов день (Михайловские грязи, или Михайловские оттепели).

Архангел Михаил считается вождем небесных сил, то есть архистратигом. Он является главным воином в битве добра и зла - он победил сатану.

Что можно делать в Михайлов день

В этот праздник стоит обращаться к архангелу Михаилу с просьбой о защите от врагов, лукавого, темных сил и злых людей.

Раньше на Михайлов день 21 ноября устраивали большие гулянья, которые иногда длились несколько дней. Это связано с тем, что после этого праздника начинался Рождественский пост, и наши предки торопились наесться досыта.

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Что нельзя делать в Михайлов день

- мыть голову – так можно "смыть ум";

- рубить топором, резать ножом или ткать, чтобы Михаил не обиделся;

- ссориться и даже повышать голос – этот праздник - лучший день для примирения;

- делать работу в корыстных целях - за такое Михаил может наказать;

- отказывать в помощи нуждающимся;

- браться за тяжелую работу.

Кроме того, в народе считается, что в этот день каждому человеку воздастся по заслугам, поэтому согрешившие люди могут получить в этот день наказание свыше.

Народные приметы на 21 ноября

Услышать в этот день церковные колокола – к беде

Ясный день – скоро придут трескучие морозы

Появился утром иней – зима будет снежной

Если в Михайлов день идет мокрый снег, то весна будет дождливой

Иней появился на деревьях – жди снегопада в ближайшие дни

Человек, родившийся 21 ноября, будет счастливым

Если приснился хороший сон, его не следует никому его рассказывать, иначе не сбудется

Молитва архангелу Михаилу

О святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, раб Божиих (имена), от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго Суда Его. О всесвятый, великий Михаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.