Нацполиция запустила «неуправляемый автобус-призрак» на дорогах Украины (фото, видео)

«Неуправляемый автобус» будет путешествовать по стране в поисках лучшего водителя. Цель проекта – обратить внимание к вопросу безопасности на дорогах и важности соблюдения Правил дорожного движения.

Совместный проект Нацполиции и Консультативной миссии Европейского союза «Управляй» запустил на дороги Украины «неуправляемый автобус-призрак».

В сообщении на сайте Нацполиции говорится, что «автобус-призрак» является вторым этапом социального проекта «Управляй». Проект в прошлом году запустила Национальная полиция вместе с Консультативной миссией Европейского Союза для того, чтобы привлечь внимание водителей и пешеходов к безопасности дорожного движения.

Автобус специально оборудован таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто за рулем никого нет.

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Руководитель патрульной полиции Украины Александр Фацевич отметил, что «автобус-призрак» является «ярким и нестандартным проектом». Именно с помощью такого полиция хочет обратиться ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть ответственными и соблюдать Правила дорожного движения.

«Этот автобус будет путешествовать по городам страны для того, чтобы показать, что иногда водители бывают безответственными. Если человек сел за руль или просто идет вдоль дороги, он должен думать о последствиях его действий. Мы считаем, что наказание, какие-то штрафы, должны быть последним рычагом воздействия на водителя», — подчеркнул Фацевич.

«К сожалению, с начала года на дорогах нашей страны произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Почти 20 тысяч – с пострадавшими. И хотя в сравнении с прошлым годом количество ДТП уменьшилось на 10 %, эта проблема остается приоритетной для превенции полиции. Ведь мы говорим о жизни и здоровье людей», – сказал Александр Фацевич.

Он добавил, что всего с начала года полиция выявила более 800 тысяч фактов превышения установленных ограничений скорости движения. Кроме того, полиция обнаружила 94,5 тысячи фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

Заместитель Председателя КМЕС Фредрик Весслау отметил, что «автобус-призрак» отправляется дорогами Украины и будет искать лучших водителей.

«Изменения начинаются с того, чтобы каждый из нас начал принимать правильные решения. Именно с такой идеей, путешествуя Украиной, «автобус-призрак» будет искать тех, кто вдохновляет нас быть лучшими водителями. Автобус будет останавливаться в разных городах Украины, чтобы встретиться с «героями дорог» - простыми украинцами, которые, благодаря ответственному вождению, является настоящим примером для подражания для каждого из нас», – сказал Фредрик Весслау.

В то же время первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил, что кроме изменений в законодательстве и усиления контроля в сфере безопасности дорожного движения, необходим подъем уровня правового сознания водителей. Поэтому именно с помощью такой акции планируется привлечение внимания к этому вопросу.

«Необходимо повышение уровня ответственности каждого водителя перед самим собой и перед другими членами общества. Ведь только достигнув необходимого уровня самодисциплины и ответственности, мы сможем действительно сделать максимальный шаг вперед. Объединив все усилия, мы сможем изменить ситуацию», – отметил Алексей Белошицкий.

Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич подчеркнул необходимость быть ответственным каждому участнику дорожного движения.

«Быть ответственным – средство не наказание, а превенции и предупреждения таких правонарушений, приводящих к травмированию и гибели людей», – подчеркнул заместитель главы Нацполиции.