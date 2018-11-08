Родные "пологовского маньяка" не приехали на его похороны (видео)

В течение 25 лет Ткач убивал и насиловал девушек от 7 до 17 лет.

Родные "пологовского маньяка" не приехали на его похороны.

Об этом говоритсяв сюжете ТСН.

Хотя умер он еще 4 ноября, об этом стало известно только вчера, тогда же его и похоронили работники Житомирской колонии, где он отбывал наказание. В течение 25 лет Ткач убивал и насиловал девушек от 7 до 17 лет. Следствие доказало его причастность к 40 смертям. Сам он говорил, что на его руках более 100 убийств.

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Три года назад Ткач женился на 25-летней россиянке, которая спустя год родила ему дочь. Сотрудники колонии пытались связаться с его женой, но она не приехала на похороны.

Как сообщалось, 4 ноября, умер один из самых жестоких серийных убийц Украины Сергей Ткач, известный как "пологовский маньяк".