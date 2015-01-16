Опубликовано видео, как "киборги" между боями играют в футбол в Донецком аэропорту
21:19, 16 января 2015Общество
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В сети появилось видео, где "киборги" играют в футбол в новом терминале.
"Киборги" играют в футбол в Донецком аэропорту / УП
В сети выложили видео, на котором видно, как бойцы в стенах нового терминала донецкого аэропорта играют в футбол.
Сначала на видео слышно информацию о 2 сгоревших БТР и 2 БМП.
Далее видно, как мужчины в камуфляже футболят мяч.
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Ранее сообщалось, что по состоянию на 18:00, ситуация в зоне проведения антитеррористической операции сложная, но контролируемая военными сил антитеррористической операции, а наибольший накал, как и ранее, наблюдается в Донецком аэропорту.
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