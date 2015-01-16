С появлением биометрических паспортов в Украине активизировались мошенники – миграционная служба

Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

"Ни одна организация в Украине, кроме Государственной миграционной службы Украины, не наделена полномочиями по оформлению паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с введением биометрических паспортов активизировались мошенники и фирмы-посредники, которые предлагают "ускорить" оформление биометрического паспорта или же вообще оформить этот документ.

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"Расценки на услуги таких посредников колеблются от 1000 гривен и больше. Заканчивается это, как правило, в лучшем случае обычным оформлением документа в миграционной службе в установленный законодательством срок, в худшем - потерей средств и неполучением документа", - отметили в ГМС.

На своих сайтах мошенники пишут, что якобы являются официальными партнерами Государственной миграционной службы Украины и Государственного предприятия «Документ» в области оформления документов, однако ни миграционная служба, ни ГП «Документ» не сотрудничают по вопросам оформления паспорта для выезда за границу с какими-либо частными компаниями.

«Для оформления биометрического паспорта гражданам необходимо обращаться в соответствующее ближайшее подразделение миграционной службы, и никуда больше. Только сотрудники миграционной службы осуществляют фотографирование, сканирование подписи и отпечатков пальцев рук лица, и без личного присутствия человека в подразделении ГМС эти процедуры провести невозможно», - говорится в сообщении службы.