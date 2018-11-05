Швейцария выдала Украине подозреваемого в мошенничестве экс-директора крупного агрохолдинга

Указанного гражданина передали компетентному органу досудебного расследования.

Швейцария выдала Украине гражданина, которого разыскивали за мошенничество, в результате которого он причинил государству ущерб почти на 800 млн грн.

Об этом сообщает Департамент международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры.

"Завершена процедура экстрадиции из Швейцарской Конфедерации в Украину гражданина, который разыскивался за совершение мошенничества в особо крупных размерах, причинившего материальный ущерб на общую сумму 799 млн 300 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о выдаче указанного лица в Украину было принято в октябре 2018 года.

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"5 ноября 2018 года гражданин принят украинскими правоохранителями и передан органу досудебного расследования", - заявили в ГПУ и добавили, что в настоящее время по уголовному производству проводятся неотложные следственные действия.

Замгенпрокурора Евгений Енин на странице в Facebook уточнил, что речь идет об экс-главе одного из крупнейших агрохолдингов.

"Сегодня из Швейцарии в Украину передан экс-глава одного из крупнейших агрохолдингов, разыскиваемый за совершение мошенничества в особо крупных размерах - около 800 млн гривен", - написал Енин.

По его словам, указанная экстрадиция осложнялась противодействием заинтересованных лиц не только в швейцарской, но и в украинской правоохранительной и судебной системах.

Как пишет lb.ua, сообщение Енина свидетельствует, что из Швейцарии экстрадирован экс-гендиректор агрохолдинга "Мрия" Николай Гута. Ранее он по запросу украинской стороны был объявлен Интерполом в международный розыск в связи с присвоением 100 млн долларов, что соответствует 800 млн гривен по курсу до 2014 года.

В 2015 году нардеп Антон Геращенко говорил, что "Мрия Агрохолдинг" и его генеральный директор Гута к августу 2014 года имели перед украинскими и иностранными кредиторами финансовые обязательства в объеме $1,3 млрд. "Набрав кредитов, «Мрия Агрохолдинг» объявил о невозможности их погашения", - писал советник главы МВД в фейсбуке.

Ранее УНИАН сообщал, что в аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Великобритании, которого разыскивал Интерпол.