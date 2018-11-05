В Житомире почтили память Екатерины Гандзюк (фото)

Участники оставили зажженные лампадки и цветы под стенами здания Главного управления Нацполиции области.

В Житомире в воскресенье вечером, 4 ноября, прошла акция памֹяти общественной активистки, управляющей делами Херсонского горсовета и советника Херсонского городского головы Екатерины Гандзюк.

Как передает корреспондент УНИАН, акция памֹяті «Ее убили. Житомир» прошла возле здания Главного управления Нацполиции в Житомирской области, что на Старом бульваре.

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Люди организовались через социальные сети. На указанное место в указанное время пришли около 20 активистов.

Известный житомирский активист Владислав Пучич отметил, что пришел, чтобы выразить возмущение тем, что произошло с Гандзюк. Также участники акции принесли плакаты «Кто убил Катю Гандзюк?». Присутствующие почтили память активистки минутой молчания и зажгли свечи памяти.

После окончания акции ее участники оставили зажженные лампадки и цветы под стенами здания Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря.

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В воскресенье, 4 ноября, стало известно, что Екатерина Гандзюк умерла после длительного лечения скончалась. Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки.

Справка УНИАН. Екатерина Гандзюк - политическая и общественная деятельница, депутат Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, и. о. управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник Херсонского городского головы, национальный волонтер ООН, аспирантка Национальной академии государственного управления при президенте Украины, общественная активистка в сфере доступа к публичной информации, координатор Центра политических студий и аналитики в Херсонской области.