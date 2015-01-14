Харьковским студентам обещают вернуть льготный проезд в метро, но уменьшить количество поездок

В Харькове студентам вернут льготный проезд в метро, однако уменьшат количество поездок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на советника городского головы Евгения Водовозова, льготный проезд в харьковском метрополитене планируют вернуть студентам до 1 февраля.

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По его сведениям, студенты опять смогут ездить в метро по 1,5 грн, но с определенными ограничениями. В частности, будет ограничено количество поездок по льготной цене. Планируется, что это будет около 60 поездок, однако это количество еще обсуждается.

«Проанализировав использование карточки, мы обнаружили, что некоторые студенты могут осуществлять в месяц около 250 поездок, причем более 10 из них совершались, например, в воскресенье. Мы приняли оптимальное решение, чтобы эта льгота у студентов была, но с определенными ограничениями. Также мы сейчас рассматриваем такие моменты, как продолжение времени учебы. Например, студенты Харьковского политехнического института не учатся в феврале, но будут учиться в июне и в первой половине июля. Все эти моменты мы еще будем рассчитывать», - отметил Водовозов.

Он также сообщил, что сегодня, 14 января, на заседании рабочей группы был принят ряд решений, которые будут вынесены на рассмотрение сессии городского совета 21 января. В частности, планируется навсегда лишать права на льготный проезд студента, который передал свою карточку другому человеку.

Водовозов отметил, что пользоваться проездной карточкой можно будет только при наличии студенческого билета. Еще одним из пунктов в городской программе, которую рассмотрят депутаты, станет право пользования льготами только гражданами Украины, иностранные студенты не смогут ездить в метро, пользуясь этой льготой.

В свою очередь представитель Харьковского областного студенческого совета Никита Андреев отметил, что студенты не будут проводить акцию протеста по вопросу отмены льгот, которую планировали провести 15 января. Также представители студенческого совета планируют посетить сессию областного совета, поскольку в компетенции депутатов облсовета рассмотрение вопроса о выделении льготы студентам профтехучилищ, а также двух вузов, которые находятся за пределами Харькова - Харьковского национального аграрного университета и Харьковской государственной зооветеринарной академии.

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Как сообщал УНИАН, 24 декабря на сессии депутаты приняли изменения к «Программе содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова на 2013-2016 годы». Из программы депутаты изъяли пункт, которым предусматривался льготный, с 50% скидкой, проезд студентов в метрополитене.

Справка УНИАН. Студенты дневной формы обучения харьковский высших учебных заведений имели право на льготный проезд в метрополитене и оплачивали 50% (1,5 грн) стоимости проезда, которая на сегодняшний день составляет 3 грн.