"Похожа на греческую статую": Ани Лорак в роскошном платье анонсировала новый клип (фото)
09:48, 31 октября 2018Общество
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Певица опубликовала фотографию, на которой позирует в роскошном длинном платье с обнаженным плечом.
"Coming soon... #сон…", - подписала фото певица / Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак анонсировала выход клипа на свою новую песню - "Сон".
Соответствующий пост певица опубликовала в Instagram.
Певица опубликовала фотографию, на которой позирует в роскошном длинном платье с обнаженным плечом.
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"Coming soon... #сон…", - подписала фото певица.
"Вы похожи на греческую статую. Класс!", "Вы сейчас выглядите как богиня Греции...", "Красивый образ", - отметили пользователи.
Как сообщал УНИАН, Настя Каменских "засветила" обнаженные ягодицы в Instagram.
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