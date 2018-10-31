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"Похожа на греческую статую": Ани Лорак в роскошном платье анонсировала новый клип (фото)

09:48, 31 октября 2018
Общество
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"Coming soon... #сон…", - подписала фото певица / Instagram Ани Лорак

Соответствующий пост певица опубликовала в Instagram.

Певица опубликовала фотографию, на которой позирует в роскошном  длинном платье с обнаженным плечом.

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"Coming soon... #сон…", - подписала фото певица.

"Вы похожи на греческую статую. Класс!", "Вы сейчас выглядите как богиня Греции...", "Красивый образ", - отметили пользователи.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских "засветила" обнаженные ягодицы в Instagram.

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Теги: #певица#Ани Лорак