"Похожа на греческую статую": Ани Лорак в роскошном платье анонсировала новый клип (фото)

Певица опубликовала фотографию, на которой позирует в роскошном длинном платье с обнаженным плечом.

Украинская певица Ани Лорак анонсировала выход клипа на свою новую песню - "Сон". Соответствующий пост певица опубликовала в Instagram. Певица опубликовала фотографию, на которой позирует в роскошном длинном платье с обнаженным плечом. Читайте такжеАлла Пугачева без макияжа произвела фурор в сети (фото) "Coming soon... #сон…", - подписала фото певица. "Вы похожи на греческую статую. Класс!", "Вы сейчас выглядите как богиня Греции...", "Красивый образ", - отметили пользователи. Как сообщал УНИАН, Настя Каменских "засветила" обнаженные ягодицы в Instagram.

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