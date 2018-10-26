Кровавый пастор и мертвая монахиня: Потап и Даша Астафьева перевоплотились к Хеллоуину (фото)
19:13, 26 октября 2018Общество
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Одним из образов певицы стала полностью белая монахиня.
Популярная группа MOZGI и певица Даша Астафьева, которая недавно показала своих родителей, стали героями новой жуткой фотосессии.
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Знаменитости приняли участие в съемках к Хеллоуину для издания JetSetter. "Наши съемки очередной раз доказали, что не нужно бояться пробовать новое, особенно если относиться с юмором ко всему на твоем пути!", - заявила Даша Астафьева, которая предстала в двух образах.
Одним из образов певицы стала полностью белая монахиня.
"Образ монахини всегда казался мне привлекательным и загадочным. Как оказалось, он будоражит не только мою фантазию", - призналась звезда.
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