Кровавый пастор и мертвая монахиня: Потап и Даша Астафьева перевоплотились к Хеллоуину (фото)

Одним из образов певицы стала полностью белая монахиня.

Популярная группа MOZGI и певица Даша Астафьева, которая недавно показала своих родителей, стали героями новой жуткой фотосессии.

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Знаменитости приняли участие в съемках к Хеллоуину для издания JetSetter. "Наши съемки очередной раз доказали, что не нужно бояться пробовать новое, особенно если относиться с юмором ко всему на твоем пути!", - заявила Даша Астафьева, которая предстала в двух образах.

Одним из образов певицы стала полностью белая монахиня.

"Образ монахини всегда казался мне привлекательным и загадочным. Как оказалось, он будоражит не только мою фантазию", - призналась звезда.