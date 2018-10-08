Любовница беременна: СМИ узнали, почему Пугачева и Галкин разводятся (фото)

РосСМИ не исключают, что Барановская и Галкин уже полным ходом готовятся к свадьбе.

О романе российского юмориста Максима Галкина и телеведущей Юлии Барановской начали говорить после того, как они вместе сбежали со светского мероприятия. Затем в СМИ появилась информация, что Алла Пугачева и Галкин разводятся.

Недавно начали распространяться слухи о том, что ведущая беременна от Галкина, передает Vladtime.ru.

CМИ утверждают, что именно поэтому юморист вернулся к любовнице, которую ранее бросил ради сохранения семьи и карьеры.

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"Судя по всему, Максим решил окончательно расстаться с Аллой Борисовной и приступил к более решительным действиям. После того, как Галкин узнал о беременности Барановской, он намеренно начал игнорировать супругу, а на светских мероприятиях старается быть подальше от властной Примадонны, таким образом намекая, что больше не испытывает чувств к ней. Не исключено, что Пугачева и Галкин уже начали процесс расторжения брака", - отмечают журналисты.

Также в сети обратили внимание, что юморист все реже публикует совместные фото с Пугачевой, а замок, в котором якобы живут супруги с детьми, на самом деле уже заброшен, о чем говорят недавние публикации Галкина.

Кроме того, росСМИ не исключают, что Барановская и Галкин уже полным ходом готовятся к свадьбе – якобы любовники решили пожениться как можно раньше. Сами звезды ситуацию не комментируют.

Как сообщали росСМИ, сама Пугачева не намерена разводиться, а вот Галкин хочет официально разорвать отношения.