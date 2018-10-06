Взяла поносить у подружки: Подкопаева надела костюм, в котором ранее появлялась Лорак (фото)

Лилия Подкопаева появилась на публике в черном костюме, в каком раньше ходила ее подруга Ани Лорак.

Украинская спортсменка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева выложила на днях в своем Instagram снимки с церемонии закрытия престижного боксерского форума WBC, которая прошла в Киевской городской госадминистрации. При этом на звезде был надет элегантный черный брючный костюм с открытыми плечами.

Костюм придал образу Подкопаевой сексуальности и выглядела она в нем отлично. Однако спустя некоторое время подписчики начали отмечать в комментариях, что точно в таком же наряде как-то на публике появиласьАни Лорак, которая ходила в нем на шоу "Вечерний Ургант".

"Как у всех у вас туго со вкусом и оригинальностью: костюм уже где только не мелькал", "На вас такой же костюм, как и у Каролины", – писали поклонники.

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Всем известно, что Лилия и Каролина давно дружат. Интересно, Подкопаева надела свой костюм или попросила поносить у подружки.

Напомним, на днях Лилия Подкопаева опубликовала на своей странице в Instagram фото с Ани Лорак. Отметим, что знаменитости дружат больше 20 лет, хоть и живут на разных континентах и редко встречаются. Но, как видим, для настоящей дружбы это не помеха.