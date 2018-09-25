В Сумской области врач вымогал 140 тысяч гривень взятки от ветерана АТО за установление инвалидности

После получения 56 тысяч гривень председатель комиссии утвердил положительное заключение о предоставлении инвалидности.

В Сумской области разоблачен председатель врачебно-квалификационной комиссии, требовавший от участника операции Объединенных сил 140 тыс. грн за положительное заключение о необходимости установления инвалидности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, в рамках уголовного производства Конотопской местной прокуратурой совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области и Конотопского отдела полиции задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды председателем врачебно-квалификационной комиссии одной из городских больниц области.

«В понедельник, 24 сентября, после получения 56 тыс. грн председатель комиссии утвердил соответствующее заключение. Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении медику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины», - отмечает пресс-служба ведомства.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе суд принял решение арестовать с правом залога в 2 млн грн двух полицейских, которые подбросили мужчине наркотики и требовали $1,5 тыс. Полицейские были задержаны 20 сентября в Одессе.