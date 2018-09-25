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В Сумской области врач вымогал 140 тысяч гривень взятки от ветерана АТО за установление инвалидности

01:39, 25 сентября 2018
Общество
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Врач требовал 140 тысяч гривень взятки от ветерана АТО / фото ssu.gov.ua

В Сумской области разоблачен председатель врачебно-квалификационной комиссии, требовавший от участника операции Объединенных сил 140 тыс. грн за положительное заключение о необходимости установления инвалидности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, в рамках уголовного производства Конотопской местной прокуратурой совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области и Конотопского отдела полиции задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды председателем врачебно-квалификационной комиссии одной из городских больниц области.

фото ssu.gov.ua

«В понедельник, 24 сентября, после получения 56 тыс. грн председатель комиссии утвердил соответствующее заключение. Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении медику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины», - отмечает пресс-служба ведомства.

После получения 56 тыс.грн глава комиссии утвердил положительное заключение о предоставлении инвалидности / фото ssu.gov.ua

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе суд принял решение арестовать с правом залога в 2 млн грн двух полицейских, которые подбросили мужчине наркотики и требовали $1,5 тыс. Полицейские были задержаны 20 сентября в Одессе.

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Теги: #взятка#врач#Сумская область#ветеран АТО#присовение группы инвалидности