Неделя в цифрах

1,8 триллиона гривень – предварительная сумма убытков Украины от оккупации Россией Крыма, сообщают в Министерстве юстиции.

4 место в рейтинге сильнейших боксеров планеты в первой тяжелой весовой категории (по версии Всемирной боксерской организации (WBO), занял украинец Александр Усик. Спортсмен улучшил свои позиции сразу на 3 строчки, поднявшись с 7-го места. Чемпионом мира в этой весовой категории является немецкий боксер Марко Хук.

7 соединений и 8 воинских частей разного назначения созданы Россией в Крыму, в дополнение к уже имеющимся силам и средствам. Как сообщалось ранее, к зиме на аннексированном полуострове россияне сформировали авиационную группировку, располагающую истребителями, ударной, штурмовой, армейской и транспортной авиацией.

10 лет лишения свободы требует прокуратура для российского оппозиционера Алексея Навального по делу о хищении средств у компании «Ив Роше Восток». Его брату, Олегу, «светит» 8 лет лишения свободы. Примечательно, что в апреле 2014 года компания «Ив Роше» заявляла, что не увидела ущерба от действий Навальных.

22 гривни за доллар – такой курс правительство может заложить в проекте государственного бюджета на 2015 год, сообщают народные депутаты. В то же время, премьер Арсений Яценюк сообщил, что Кабинет министров закладывает в проект государственного бюджета Украины на 2015 год курс гривни к доллару на уровне текущего, с допущением девальвации до 17 гривень за доллар.

24 человека, ряд компаний и организаций попали под новые санкции США. В частности, в «черном списке» оказались представители самопровозглашенных властей Крыма, ДНР, ЛНР - Павел Губарев, Игорь Безлер, Алексей Мозговой, Игорь Плотницкий, бывший депутат Верховной Рады Олег Царев и Наталья Поклонская, известная в соцсетях по прозвищу прокурор-«няшка». Санкции также распространяются на партию «Новороссия», организацию «Оплот», движение «Юго-Восток», фонд Marshall Capital Partners Константина Малофеева, байкерскую организацию «Ночные волки», возглавляемую другом Владимира Путина байкером Александром Залдостановым, известным под прозвищем Хирург.

30 украинских пленных, среди которых военнослужащие украинских добровольческих батальонов и регулярных частей ВСУ, содержатся в российских СИЗО, сообщает адвокат украинской летчицы Надежды Савченко.

55 долларов за баррель может составить среднегодовая цена нефти марки Brent в 2015 году. Известный экономист нефтяного рынка Филип Ферлегер полагает, что мировые цены на нефть могут приблизиться к 40 долларам за баррель.

76% украинцев имеют высшее образование, что обеспечивает Украине 10 место в мире по уровню доступа населения к образованию. Социологи отмечают, что, несмотря на то, что в Украине нет особых проблем с доступом к образованию, возникают вопросы относительно его качества и его соответствия рынку труда.

99 судов под флагами иностранных государств заходили в порты Крыма, нарушая запрет на посещение оккупированной территории. По данным МИД Украины, в основном, это были суда под флагом РФ.

274 раненных бойца из зоны АТО находятся на стационарном лечении в Украине, из них 18 человек – в тяжелом состоянии, отмечают в Минобороны. Еще 23 военнослужащих с тяжелыми ранениями проходят лечение за рубежом, из них семеро - в Германии, четверо - в Израиле, по три - в США, Латвии и Литве, по одному - в Италии, Эстонии, Великобритании.

3 283 военнослужащих получили статус участников АТО, сообщают в Министерстве обороны. Документы еще 4 574 военнослужащих переданы на рассмотрение межведомственной комиссии Государственной службы по делам ветеранов и участников АТО.

4 707 человек были убиты и 10 322 ранены в зоне проведения антитеррористической операции. В докладе Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека отмечается, что с начала режима прекращения огня (с сентября текущего года) было зарегистрировано, по меньшей мере, 1357 погибших. Некоторые из этих лиц могли быть убиты до объявления режима прекращения огня.

7 400 человек погибли от вируса Эбола, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Всего ВОЗ информирует о 19 031 случаев заболевания.

50 000 украинских детей из-за конфликта на востоке Украины не могут ходить в школу, сообщают в ЮНИСЕФ. В целом, по данным организации, из зоны проведения АТО с марта 2014 года выехало, как минимум, 130 тысяч маленьких украинцев.

555 706 человек стали внутренними переселенцами с временно оккупированной территории Крыма и районов проведения антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях. Больше всего людей переехали в Харьковскую, Донецкую и Луганскую (подконтрольные украинской власти), Днепропетровскую, Запорожскую, Одесскую области и Киев. Меньше всего переселенцев размещено в Черновицкой, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Ривненской областях.

1 500 000 евро на гранты малому и среднему бизнесу Украины намерен выделить Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2015 году. В 2014 году гранты получили 95 украинских предприятий. В следующем году планируется увеличить это число до 110.

1 600 000 долларов помощи для приобретения продуктовых наборов, теплой одежды, постельного белья и одеял наиболее нуждающимся переселенцам из восточных регионов Украины намерены предоставить в ООН. Этот гуманитарный проект распространится на области с наибольшим количеством внутренне перемещенных лиц - Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Одесскую, Полтавскую, а также части Донецкой и Луганской областей.

3 000 000 тонн угля заблокированы на складах украинских шахт, которые из-за боевых действий на востоке Украины находятся под контролем боевиков. По словам премьера Арсения Яценюка, это является одной из причин, по которым в стране введен график веерных отключений электроэнергии.

739 000 000 долларов потеряла Беларусь на торговле с Россией. По словам премьера Беларуси Михаила Мясниковича, эти потери Беларусь замещает экспортом в другие страны и намерена продолжить диверсификацию экспорта.

2 767 000 000 гривень необходимо для восстановления объектов, пострадавших в ходе боевых действий в Донецкой области, подсчитали в Донецкой ОГА. В то же время, по информации Министерства финансов Украины, содержание захваченных регионов Донбасса обходится Украине в более чем 3 миллиарда гривень в месяц.

11 000 000 000 долларов потребуется Украине в 2015 году для выплаты внешних долговых платежей, сообщают в международном рейтинговом агентстве «Standard&Poor’s». В свою очередь, в НБУ отмечают, что с начала 2014 года объем валового внешнего долга Украины сократился на 4,35%, или на 6 188 000 000 долларов.

86 000 000 000 гривен расходов планируется заложить в государственный бюджет на 2015 год на безопасность и оборону в 2015 году. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, 80 млрд из них будут предусмотрены в общих цифрах бюджета, а на 6 млрд правительство намерено выдавать госгарантии под закупку вооружения, военной техники и необходимых для вооруженных сил материально-технических ресурсов в рамках государственного оборонного заказа.

Автор: Маргарита Андреева