Статус участника АТО получили 3283 военнослужащих

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир. "В Министерстве обороны продолжается работа по усилению социальной защиты военнослужащих и членов их семей", - отметила пресс-секретарь.

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"На сегодняшний день статус участников АТО предоставлен 3 тыс. 283 военнослужащим ВСУ. Кроме того Минобороны подготовило и передало на рассмотрение межведомственной комиссии Государственной службы по делам ветеранов и участников АТО документы еще на 4 тыс. 574 военнослужащих", - отметила Виктория Кушнир.