Статус участника АТО получили 3283 военнослужащих
10:20, 19 декабря 2014Армия
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Статус участников АТО получили более 3 тыс. военнослужащих вооруженных сил.
REUTERS
Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир. "В Министерстве обороны продолжается работа по усилению социальной защиты военнослужащих и членов их семей", - отметила пресс-секретарь.
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"На сегодняшний день статус участников АТО предоставлен 3 тыс. 283 военнослужащим ВСУ. Кроме того Минобороны подготовило и передало на рассмотрение межведомственной комиссии Государственной службы по делам ветеранов и участников АТО документы еще на 4 тыс. 574 военнослужащих", - отметила Виктория Кушнир.
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