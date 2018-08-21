ВНО по математике станет обязательным для всех выпускников

В этом году математика стала для выпускников наименее успешным экзаменом.

Через два года всех школьников проверят на знание математики: тестирование по этому предмету станет обязательным.

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины, передает "ТСН".

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Причина этого решения - плохие результаты нынешнего ВНО и неутешительная динамика последних лет.

Напомним, что ранее свою обеспокоенность пробелами учащихся в математике даже выразил глава МИД Павел Климкин. Он раскритиковал плохую подготовку школьников в соцсети: "Это же тотальная катастрофа! О каких перспективах развития украинского ІТ-сектора и инжиниринга мы говорим? О каких технологических прорывах мы мечтаем? Мы сознательно обрекаем себя на периферию жизни".

Как сообщал УНИАН, ТОП-10 специальностей, на которые в этом году подано больше всего заявлений украинских абитуриентов в высшие учебные заведения, возглавили «Филология» и «Право».