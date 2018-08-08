"Мисс Украина Вселенная": за корону борется свидетельница убийства Немцова (фото)

Анна Дурицкая - еще одна участница финала конкурса красоты в этом году.

В финал конкурса "Мисс Украина Вселенная" прошла свидетельница убийства Бориса Немцова Анна Дурицкая.

В своей анкете финалистки Анна пишет, что ей 25 лет, она из Белой Церкви. Рост 175 сантиметров, передает "КП в Украине".

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На просьбу описать себя в трех словах отвечает: "Спокойная, доброжелательная, элегантная". По словам девушки, она занимается благотворительностью – помогает школе-интернату в родном городе.

В анкете Дурицкая также признается, что выиграть конкурс "Мисс Украина Вселенная" - это ее мечта. На просьбу рассказать о любви отвечает так: "Чувствовать, как сильно тебя любят, и любить в ответ - это значит понимать истинный смысл жизни, это и есть любовь".

Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в Москве под стенами Кремля. Неизвестный четыре раза выстрелил в политика. От ранений он скончался на месте. Полиция расследует факт по статье об убийстве.

На момент убийства с политиком была гражданка Украины Анна Дурицкая. Полиция допрашивала ее в качестве свидетеля.