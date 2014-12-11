Военные заявляют, что поток волонтерской помощи в зону АТО сократился на 70%

По оценкам тыловиков 12-го батальона территориальной обороны Киева, поток волонтерской помощи сократился на 70%.

Об этом во время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», сказал исполняющий обязанности заместителя командира 2-й роты 12-го батальона территориальной обороны Киева Владимир Кухар.

«По оценкам наших тыловиков 12 батальона, поток волонтерской помощи сократился процентов на 70. Я во второй роте не могу подтвердить, потому что мы работаем уже по проверенным связям, и там нет драматического падения, но очень плохое влияние на ситуацию с помощью армии оказал факт проведения парламентских выборов. Это отвлекло внимание людей», - сказал он.

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И второй фактор, по его словам, это – перемирие.

«Потому есть сокращение волонтерской помощи, и это очень настораживает, поскольку возможности Министерства обороны или сокращаются, или никогда не были большими», - подчеркнул Кухар.