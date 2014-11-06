Альфа, "предатели" и контрразведка - волонтеры рассказали о нуждах "воинов тыла"

Об этом сообщает одна из волонтерских групп "Вернись живым".

"Мы все давно уже поддерживаем армию, но очень часто не знаем о безумном объем работы, которая ведется в тылу. Дело в том, что сепарская зараза последние месяцы из всех сил пытается распространиться. Их ловят везде", - пишут волонтеры.

По их словам, члены днепропетровской "Альфы" просили у волонтеров метеостанцию и прицел. "Когда мы дали - сказали, что прицел слишком крутой и вернули. Мы дали 3 дешевле. Надо еще", - пишут они. В киевской "Альфе" просят волонтеров о ночных подзорных трубах.

Читайте такжеСША передали украинским пограничникам 45 единиц военной техники на $3 млн (фоторепортаж)Также у волонтеров есть "особая" группа подопечных, которую они ласково называют "предатели" - это верные присяге милиционеры Донетчины и Луганщины.

"Есть у нас особые подопечные. Это сводный отряд УМВД в Донецкой области и Октябрьское райотделение милиции в Луганской. Это собственно все, что осталось от милиции на Донбассе. Мы их ласково называем «предатели» (потому что они "предали" ценности ДНР и ЛНР)", - говорится в сообщении.

Для патрулирования ночных улиц луганской милиции очень нужны приборы ночного видения и радиостанции. Другие "предатели" из Донецкой области просят у волонтеров тепловизор и бинокли.

А главное управление разведки ВСУ нуждается в форме, балаклавах, перчатках, фонариках и "одном-двух беспилотниках".