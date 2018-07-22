ДТП в Житомирской области: владельцу маршрутки сообщили о подозрении

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Задержанному 42-летнему владельцу маршрутки, которая врезалась в грузовик на трассе в Житомирской области сообщили о подозрении.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, передает 112 Украина.

"Вчера (21 июля, - ред.) владельцу автобуса сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 287 УК Украины (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации)", – отметила пресс-секретарь.

Расследованием уже установлено, что владелец автобуса в нарушение правил дорожного движения не обеспечил техническое состояние транспортного средства и его оборудования требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения, а также правил технической эксплуатации. Кроме того, он допустил к управлению водителя, который находился в состоянии утомления.

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, 20 июля на трассе в Житомирской области столкнулись маршрутный автобус и грузовик DAF с полуприцепом. Рейсовая маршрутка ехала из Киева в Ровно.

В результате аварии погибли десять человек, из них трое детей. Среди погибших - двое граждан России и один гражданин Грузии. Травмы различной степени тяжести получили девять человек, среди них также есть гражданка России.

В Житомирской области объявили траур по погибшим.