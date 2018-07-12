Ко дню фотографа: самые захватывающие снимки представителей этой опасной профессии за работой (фотогалерея)

13:30, 12 июля 2018
Общество
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Фотограф должен быть мастером маскировки / из открытых источников

12 июля отмечается международный День фотографа. Без сомнения, фотограф - это чрезвычайно интересная и даже опасная профессия, ведь иногда ее представители готовы и жизнью рискнуть ради удачного снимка.

УНИАН собрал на просторах интернета снимки, где моделями становятся сами фотографы за работой. 

Фотограф всегда должен быть незаметным
Фотограф всегда должен быть незаметным /  © из открытых источников
Главное - беречь рабочий инструмент
Главное - беречь рабочий инструмент /  © из открытых источников
Фотограф ничего не боится!
Фотограф ничего не боится! /  © из открытых источников
© из открытых источников
© из открытых источников
А еще фотограф должен быстро бегать
А еще фотограф должен быстро бегать /  © из открытых источников
Фотограф должен быть сильным
Фотограф должен быть сильным /  © из открытых источников
Морозы ему не страшны
Морозы ему не страшны /  © из открытых источников
Должен проявлять чудеса маскировки
Должен проявлять чудеса маскировки /  © из открытых источников
Фотограф никогда не сдается без боя!
Фотограф никогда не сдается без боя! /  © из открытых источников
И уметь выживать в условиях жесткой конкуренции
И уметь выживать в условиях жесткой конкуренции /  © из открытых источников
© из открытых источников

Как сообщал УНИАН, сегодня весь мир отмечает День фотографа. Провозгласил этот праздник сам папа Римский в день почитания святой Вероники, которая считается покровительницей фотографии. Первые фотографии были черно-белыми. А в середине XIX века появились первые цветные фотографии. Для их создания использовались три фотокамеры - на каждую устанавливали светофильтр (красный, зеленый и синий), а потом соединяли изображения.

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Теги: #праздник#фотограф