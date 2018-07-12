Ко дню фотографа: самые захватывающие снимки представителей этой опасной профессии за работой (фотогалерея)

УНИАН собрал на просторах интернета снимки, где моделями становятся сами фотографы за работой.

12 июля отмечается международный День фотографа. Без сомнения, фотограф - это чрезвычайно интересная и даже опасная профессия, ведь иногда ее представители готовы и жизнью рискнуть ради удачного снимка.

УНИАН собрал на просторах интернета снимки, где моделями становятся сами фотографы за работой.

Как сообщал УНИАН, сегодня весь мир отмечает День фотографа. Провозгласил этот праздник сам папа Римский в день почитания святой Вероники, которая считается покровительницей фотографии. Первые фотографии были черно-белыми. А в середине XIX века появились первые цветные фотографии. Для их создания использовались три фотокамеры - на каждую устанавливали светофильтр (красный, зеленый и синий), а потом соединяли изображения.