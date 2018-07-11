Нацсовет по вопросам телевидения и радио продлил лицензию телеканалу "1+1" на семь лет

"За" это решение проголосовали все семь членов совета.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания продлил лицензию на цифровое вещание для украинского телеканала "1+1" на семь лет.

Читайте такжеУкраинское телевещание на Крым усилили более чем втрое – Нацсовет

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании совета 11 июля, передает корреспондент УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания отменил внеочередное заседание из-за отсутствия кворума. На этом заседании регулятор планировал продолжить цифровые лицензии украинским телеканалам, которые заканчиваются в конце лета. В этот же период истекает срок отключения аналогового ТВ.

25 июня Ольга Герасимьюк подала заявление об отставке с должности заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, объяснив свое решение непрозрачностью принятия коллегиальных решений.