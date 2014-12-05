Во Львове открыли резиденцию Святого Николая (фото, видео)

Во Львове открыли резиденцию Святого Николая. Отныне малыши и взрослые могут не только заказать у него желанный подарок, но и познакомиться лично, говорится в сюжете ТСН.16:45.

Всех своих гостей волшебник принимает в деревянной избушке в старинном парке " Знесиння". Там он будет каждый день до 21 декабря.

Николай уверяет, что выполняет даже самые невероятные желания. Главное, чтобы они были искренними, а дети - послушными.

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Уже сегодня к нему пришло сто детей из малообеспеченных семей. Все они получили сладкие подарки, а также оставили в резиденции письма со своими желаниями. Всех их, обещают в резиденции, прочитают и решат, кому что дарить.