В поезде «Москва-Кривой Рог» нашли прицелы и тепловизоры, которые ввозили в Украину

Как сообщили УНИАН в пресс-центре главного управления Миндоходов Украины в Харьковской области, военная техника была обнаружена ночью 5 декабря в железнодорожном пункте пропуска «Харков-Пассажирский» во время проведения таможенно-пограничного контроля поезда №73 «Москва - Кривой Рог».

Читайте такжеЛьвовские таможенники изъяли крупную партию контрабандных iPhone

Никто из пассажиров и проводников во время устного и письменного декларирования не заявил, что везет предметы, запрещенные или ограниченные к пропуску через таможенную границу.

«Однако во время осмотра одного из вагонов в межпотолочном пространстве специалисты таможни выявили скрытые от таможенного контроля 2 тепловизора, 2 оптических прицела и направленный микрофон», - отметили в Миндоходов.

Военная техника изъята. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса.

Личность владельца техники устанавливается.