Глава таможни показал журналистам самого некоррумпированного сотрудника своего ведомства

Заместитель главы Государственной фискальной службы, курирующий таможенную политику, Анатолий Макаренко представил на пресс-конференции журналистам самого некоррумпированного работника своего ведомства - служебную собаку Джанго.

«Наверное, Джанго – самый некоррумпированный сотрудник нашего ведомства», - сказал глава таможни.

Он рассказал, что в конце августа на украинско-польской границе служебная собака Джанго обнаружила рекордное количество гашиша.

«Помните историю про задержку на западной границе 257 кг наркотического сырья – гашиша? Найти эту партию помогла собака Джанго. Знакомьтесь!» - сказал Макаренко, взяв собаку на руки.

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Глава таможни сообщил, что ранее собака работала в пограничной службе, однако уже в ближайшее время будет переведена в таможенную службу. По словам Макаренко, главная награда, которую получил пес, кроме ежедневной дополнительной порции качественной колбасы, это благодарность таможенников и украинцев.

«Но самая большая награда – это ваше внимание и внимание вашей аудитории!» - сказал он, эмоционально обняв собаку и поцеловав ее в морду.

Собака Джанго присутствовала почти на всей пресс-конференции, периодически обнюхивая присутствующих журналистов.

По данным пресс-службы ГФС, более месяца назад на таможенный пост «Рава-Русская» в Украину из Польши по полосе движения «зеленый коридор» заехал автомобиль, при визуальном осмотре которого служебная собака Джанго проявила активность. После чего работники таможни решили осмотреть транспортное средство подробнее. Во время осмотра таможенники обнаружили в автомобиле двойное дно, внутри которого находилось вещество зеленого цвета. Предварительные выводы показали, что найденное вещество — гашиш. Вес обнаруженного вещества составляет около 257 кг.

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На встрече с журналистами глава таможни поднял проблемы работы ведомства на границе с аннексированным Крымом, а также в восточном регионе. Кроме того Макаренко рассказал об отсутствии информации о четвертом гуманитарном конвое из России. При этом таможенник сообщил, что в начале октября Украина готовится принять гуманитарную помощь на сумму более 18 млн евро из Германии.

Как сообщал УНИАН, таможенная служба неоднократно признавалась одним из самых коррумпированных ведомств в Украине. В частности, по словам главы Фискальной службы Игоря Билоуса, уровень правонарушений и коррупционных преступлений среди таможенников гораздо выше, чем у налоговиков, в связи с чем необходимо уделить больше внимание реформированию таможенной структуры. С целью борьбы с коррупцией в Фискальной службе, которая была создана путем реорганизации Министерства доходов и сборов, руководство ведомства уволило более 2 тыс. работников территориальных органов налоговой службы и таможни.