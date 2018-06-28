Во Львове стартовал международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest (фото)

В течение пяти дней на сцене выступят более 170 исполнителей из 17 стран мира.

Во Львове 27 июня начался VIII международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest 2018, который продлится до 1 июля.

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Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, в течение этих дней на сцене выступят более 170 исполнителей из 17 стран мира.

В общем Leopolis Jazz Fest будет проходить на трех сценах во Львове: сцена на площади Рынок, сцена во дворе Дворца Потоцких, главная сцена им. Эдди Рознера в парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого.

«Международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest ежегодно проходит в формате open-air. Фестиваль продлится 5 дней и будет иметь 10 хэдлайнеров, музыкантов мировой славы, которые будут выступать на сцене Эдди Рознера. Традиционно, послушать их можно не только в зале, но и в специально обустроенных в парке пикникових зонах», - говорится в сообщении.

Также в рамках фестиваля состоится концерт ко Дню Конституции, который немного «выйдет» за пределы джаза, ведь 28 июня на площади Рынок выступит ONUKA.

Справка. Leopolis Jazz Fest (Alfa Jazz Fest до 2017 года) — международный джазовый фестиваль, который ежегодно проходит в формате open-air в июне во Львове. Первый фестиваль успешно прошел в 2011 году. The Guardian включил Alfa Jazz Fest в список лучших фестивалей Европы.

Фестиваль традиционно проходит на трех сценах: главная сцена в парке им. Бы. Хмельницкого — сцена имени Эдди Рознера (вход по билетам); сцена на центральной площади Львова — площади Рынок (вход свободный); сцена в исторической части города — дворике дворца Потоцких (вход свободный).

Кроме концертов джазовых музыкантов из разных стран мира, во время фестиваля проходят джем-сейшены, мастер-классы и автограф-сессии мировых звезд джаза.

Ежегодно в рамках фестиваля во Львове проходит вручение Международной музыкальной премии «Leopolis Jazz Music Awards» им. Эдди Рознера. Премия учреждена с целью отметить музыкантов, которые сделали весомый вклад в развитие джазовой музыки, а также с целью популяризации джазовой музыки. Победитель избирается путем голосования членами широкого круга экспертов, среди которых музыкальные критики, выдающиеся деятели культуры, общественные и государственные деятели, журналисты и предприниматели из разных стран мира.