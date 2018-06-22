События недели, версия читателей УНИАН: Прайд, штурм Рады и ловкий трюк с Антикоррупционным судом

На уходящей неделе читатели с интересом следили за происходившими в центре Киева событиями, связанными с проведением марша равенства КиевПрайд. Ну, или гей-парадом, как его прозывают в народе. Правда, это название – некорректно, но общество, в своем большинстве, у нас все еще особо не заморачивается со значением определений.

Сам Марш равенства проводился в воскресенье, однако еще с вечера субботы центральные улицы Киева были перекрыты, а по маршруту проведения мероприятия устанавливались ограждения и рамки металлоискателей. Они были призваны защитить сторонников равных прав от слишком экзальтированных товарищей из противоположного лагеря, обещавших не допустить это безобразие, смущающее умы населения консервативной Украины.

Надо сказать, что у силовиков опять все прошло не очень. Если в прошлые года они никак не могли предотвратить жестких стычек, то в этот раз они с мерами безопасности серьезно переборщили. Знаете, как в той сказке про двух братьев – Недодела и Передела.

Перекрытие движения транспорта на соседних улицах еще с вечера субботы, проход в «зону боевых действий» только по паспортам с пропиской и закрытие трех центральных станций метро вызвало в столице транспортный коллапс.

Боюсь, что после таких действий полку гомофобов в нашем обществе могло прибыть. Люди ведь не будут разбираться в том, что это наши чиновники не провели нормальную информационную и подготовительную работу по обеспечению мероприятия. Традиционно сработает простая установка, что все проблемы из-за тех, из-за кого это все проводится.

Хотя, с другой стороны, стоит отметить, что благодаря основательной подготовке силовиков этот Марш равенства прошел наиболее спокойно, и даже травести-дивы, вышедшие на марш в полной боевой раскраске и танцевавшие на открытой платформе, не пострадали. Все попытки провокаций силовики пресекали максимально быстро, четко и достаточно жестко, не стесняясь давать по голове особо активным «традиционалистам» из организации «С14» и им подобным.

Объяснение здесь простое. В Марше равенства в этом году приняли участие достаточно много представителей Европарламента и представителей иностранных государств. Так, на Марше были замечены евродепутат от Германии Ребекка Хармс и министр по делам Европы МИД Германии Майкл Рот. Пришел на марш и посол Швеции в Украине Мартин Хагстрьон. Кроме того, на марше появились чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович, заместитель главы миссии Посольства США в Украине Джордж Кент, чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель и другие. Согласитесь, есть от чего за голову хвататься. К нашим властям и так достаточно претензий со стороны Запада, и, если бы мы не смогли нормально обеспечить безопасность на марше, нашим чиновникам было бы совсем грустно.

Еще одним событием, привлекшим внимание читателей, стали потасовки под Радой, по которым, судя по всему, все уже соскучились. На этот раз отношения с правоохранителями, защищающими покой депутатов, выясняла пестрая компания, состоящая из шахтеров, чернобыльцев, военных пенсионеров и ветеранов войны в Афганистане. Требования у каждой группы протестующих были, в известном смысле, иждивенческими, но – индивидуальными.

Шахтеры требовали выплатить долги по зарплатам, которых они не видели уже два месяца и проголосовать за «шахтерский» законопроект, предусматривающий бюджетную поддержку угольной отрасли в виде выделения 6 миллиардов гривень (из чьего кармана?..).

Чернобыльцы протестовали из-за пенсий, которые у них, по их мнению, слишком низки, также и пенсионеры-силовики требовали пересчитать пенсии, поскольку 1500 гривень добавки от Гройсмана их не устраивают.

Ну, а основное требование у афганцев было приравнять их статус к участникам АТО (участников боевых действий) и отменить монетизацию транспортных льгот.

В итоге во время проведения акций протеста между митингующими и правоохранителями произошла драка в лучших традициях – с применением слезоточивого газа и дубинок, в результате которой протестующие прорвали кордон и добрались до стен парламента. Дальше им пройти не удалось, поскольку Раду закрыли изнутри, никого не впуская и не выпуская, а вызванные силовиками на подмогу резервы помогли восстановить статус-кво. После оттеснения протестующих и задержания особо буйных участников акции, страсти сошли на нет и улицы постепенно опустели.

По словам главы профсоюза горняков Михаила Волынца, прорыв митингующих в парламент не планировался, но у людей «не выдержали нервы», хотя есть подозрения, что дело – не в нервах послушно свезенных на чьих-то автобусах в центр Киева протестующих, а в некотором количестве подготовленных провокаторов...

В свою очередь, нардеп и член коллегии МВД Антон Геращенко объяснил «успех» протестующих тем, что утром у полиции не было оснований считать, что акция приведет к насильственным действиям, поэтому возле здания парламента не было значительного числа силовиков. Он также добавил, что во время столкновений возле парламента пострадали 8 полицейских и 3 гражданских, а провокациями во время акции занимались до 15 человек, которых обязательно найдут и накажут.

В общем, чего-то масштабного не вышло, но, думаю, это была первая ласточка, сигнализирующая скорое наступление горячего политического сезона.

Также на этой неделе читатели интересовались судьбой Высшего антикоррупционного суда. На этой неделе Рада проголосовала еще за один закон о ВАС, который считается вспомогательным. Он нужен для фактического создания суда. Однако причина повышенного внимания к теме крылась в том, что наши коррупционеры, так долго затягивавшие создание страшного для себя суда, умудрились под конец сделать ход конем, и в проголосованном ранее законе появилась загадочная «добавка», позволяющая многим казнокрадам избежать в будущем наказания. Суть загадочно возникшего дополнения к ранее согласованному тексту закона в том, что апелляции по всем тем коррупционным делам НАБУ, решения по которым были приняты судами первой инстанции, можно будет рассматривать не в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, а в действующих (не располагающих особым народным доверием) судах общей юрисдикции. А это дела таких героев нашего времени, как Александр Розенблат, Роман Насиров, Николай Мартыненко, Геннадий Труханов... Ну, и прочие отца нации, в общей сложности – около 130 дел. Чудесная и неожиданная часть закона до сих пор не отменена, невзирая на связанный с ней скандал.

В МВФ на этой неделе заявили, что принятие основного и вспомогательного закона о ВАС – это, конечно, прекрасно, однако «апелляционную поправку» стоило бы отменить, напомнив, что это является критически важным для завершения текущего пересмотра программы кредитования Украины Международным Валютным Фондом.

В посольстве США выразили полную поддержку заявлению МВФ и также призвали Киев не забыть исправить оплошность шалунишек из Верховной Рады. Ну, что же, будем надеяться, что нагоняй от западных партнеров вернет наших шулеров на землю и они поймут, что рассчитывать на забывчивость Запада в таком принципиальном вопросе не стоит.

На этом фоне читатели пропустили грустные размышления главного коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о тяжелой борьбе с российским проектом «Северный поток-2». По словам Витренко, "Нафтогаз" использует все возможные механизмы для того, чтобы законным способом остановить "Северный поток-2". Однако «это невероятно тяжелый бой и у нас меньше шансов его выиграть, чем проиграть».

«Если будут построены (и запущены) Nord Stream-2 и обе нитки Турецкого потока (еще один российский проект в обход Украины), есть большая вероятность того, что сразу же транзит через Украину будет равняться нулю», - подчеркнул он.

Также читатели проигнорировали новую идею Кабмина о том, как пополнить бюджетные закрома родины – на сей раз, за счет заробитчан. Суть идеи в том, что украинским гастарбайтерам предложили задекларировать свои зарубежные доходы и платить с них взносы в Пенсионный фонд.

В обмен на такую легализацию работающим за рубежом украинцам предоставят право на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Не знаю, поможет ли эта идея чиновникам в пополнении Пенсионного фонда, но их изобретательность в выворачивании карманов сограждан дорогого стоит.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН