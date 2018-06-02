Успешные дети не самой успешной Родины: юные дарования рассказали, какие перемены нужны нашей стране

Хотя в Международный день защиты детей президент Украины Петр Порошенко отметил, что «светлые, радостные детские глаза – это то, что наполняет наши сердца надеждой и убеждает: все у нас будет хорошо! И в наших силах обеспечить им достойное будущее и дать возможность жить в мирной, счастливой, европейской Украине», на деле украинским детям многого приходится добиваться не благодаря, а вопреки. И помогает им в этом отнюдь не государство.

К примеру,5-летний Тимур Кулешов из Киева заразился любовью к мотоциклам от родителей – Виктория и Александр ездят уже давно. Мальчика не пугал звук мотора, и когда ему в два года купили его первый минимотоцикл, он с радостью сел «за штурвал». Теперь, в свои пять, он - многоразовый победитель детских мотогонок и занесен в Национальный реестр рекордов Украины как самый маленький мотоциклист и самый маленький StantRider (исполнитель трюков на мотоцикле).

«В Украине нет никаких курсов для очень маленьких и нет здоровой конкуренции, - рассказывают УНИАН родители Тимы. - Мы ездим на соревнования за рубеж и даем ему возможность посоперничать с кем-то, стремиться дальше. Он участвует в соревнованиях с трех лет – гонки полноценные, как и у взрослых. Жаль, что на подобные соревнования приходится ездить за тысячи километров, хотелось бы, чтобы дома это также происходило».

Вместе с тем, Виктория и Александр не думают о переезде за рубеж. С одной стороны, по их словам, это очень накладно. С другой – они открыли в Украине детскую мотошколу, в которой тренируют малышей, начиная с двух лет. А с третьей – развивать Тимура, как спортсмена, помогают спонсоры.

Если Тимур Кулешов сел за руль мотоцикла в два, то киевлянка Валентина Саркисова пришла в художественную гимнастику в 3,5 года. Как результат - в свои 12 лет она уже два года состоит в юниорской сборной Украины. Тренировки у малышки проходят 6 дней в неделю по 10-12 часов. И дают свой результат: Валентина - чемпионка международного турнира «Кубок Дерюгиной» в 2017 году, двукратная чемпионка Украины в групповых упражнениях по художественной гимнастике и победительница многих международных и всеукраинских соревнований.

«Олимпийских чемпионов тренеры у нас готовят не благодаря стране, а вопреки всему. Мест для тренировок мало, ковров мало, помощи от государства почти нет. Все успехи – за счет трудолюбия украинских детей», - рассказывает мама девочки Светлана.

По ее словам, главная мечта – «чтобы на Олимпиаде в нашу честь играл украинский гимн и поднимался наш флаг». А Валя в будущем хочет стать тренером и обучать сначала детей, а затем и взрослых спортсменов.

Но если спорт в Украине еще худо-бедно поддерживают, то творчество находится на задворках государственных интересов. По мнению 11-летнего художника из Харькова Вадима Тульчевского, который в прошлом году получил награду Всеукраинской премии «Диво-Дитина» и картины которого уже показывали на его семи персональных выставках, в Украине практически невозможно развивать свой талант. Причины – банальны. Во-первых, в стране нет доступных кружков и секций, все очень дорого. Во-вторых, даже если дети достигают определенных успехов, у государства нет заинтересованности, чтобы этот результат как-то продвигать. «У государства нет заинтересованности в результате молодых талантов - нет финансирования, все конкурсы и концерты надо самому оплачивать, чтобы тебя заметили», - говорит он.

По словам Вадима, это кардинально отличается от ситуации за рубежом. К примеру, в ЕС у молодых художников имеется стимул писать картины, поскольку на этом они могут зарабатывать. «Дети не берут деньги у родителей, их развивает государство. Для них организовывают выставки, конкурсы и дети очень часто устраивают между собой соревнования, и им дают за них финансовые поощрения. Таким образом, дети сами могут зарабатывать себе на краски. Там очень ценят творчество, а у нас все приходится делать за свои деньги», - говорит он.

«Много моих друзей мечтает уехать из Украины, но я верю, что Украина расцветет. Ведь наша страна - богатая, красивая и талантливая. Я очень люблю Украину и верю, что у нас однажды все будет даже лучше, чем в Европе», - считает юный художник.

В будущем он мечтает стать автодизайнером. Вадим Тульчевский убежден, что Украине нужны экоавтомобили - экологически чистые машины будущего. Над их разработкой он и намерен трудиться, когда вырастет.

Украинский «юный Моцарт» - пианистка из Крыма Кристина Михайличенко влюблена в музыку и играет с четырех лет. В свои двенадцать девочка успела отыграть множество сольных концертов в США, Бельгии, Франции, Германии и Австрии, дебютировать на конкурсе молодых пианистов памяти Владимира Горовица – одном из самых престижных конкурсов среди юных музыкантов.

По ее словам, проблем в Украине несколько. Первая – обычные люди мало на что влияют, потому что для власти они никто, мнение простых людей власть не интересует. Вторая – люди неохотно готовы меняться, чтобы сделать себя и окружающих лучше. К примеру, хотя бы, меньше выбрасывая мусор на улицах, или быть отзывчивее к другим, просто чаще улыбаться незнакомцам. «Мы часто с мамой прогуливаемся по Крещатику, так как там и филармония, и консерватория, которые для нас как вторые дома. И очень часто замечаем, что когда ты идешь с хорошим настроением, улыбаешься, то все остальные вокруг - угрюмые и грустные. У многих такая энергетика, которая на тебя давит и из-за этого все вокруг воспринимается серым и неприветливым. И ты тоже непроизвольно проникаешься такой атмосферой. Хотелось бы, чтобы хотя бы снаружи от людей исходило больше тепла», - говорит она.

Кристина считает, что украинцам все же стоит поучиться у иностранцев быть отзывчивее: «Самое главное, на что обращаешь внимание за границей, – это человеческие качества людей. Там они отзывчивее. Например, если ты потерялся, то ты можешь подойти к любому человеку, и тебе спокойно все объяснят и даже, если они спешат, остановятся и проведут тебя, куда тебе надо…».

«Украина такая одна, и наша страна очень богатая – у нас богатые земли, прекрасные люди, богатый язык, культура и традиции… Все деятели культуры, писатели старались для того, чтобы Украина имела свою культуру и была независимой. И у них это получилось… Хотелось бы, чтобы украинцы больше этим делились и тогда о нас хотели бы узнавать побольше в мире, тогда к нам ездили бы из других стран», - считает Кристина Михайличенко.

Что касается проблем музыкантов в Украине, юная пианистка обращает внимание на проблему с инструментами. «Дети у нас занимаются на расстроенных роялях и привыкают к этому звуку и к тому, что приходится играть на плохом инструменте. Когда потом ребенок приходит к идеальному роялю, то часто не понимает, что с ним делать. Хотелось бы эту проблему как-то решить или хотя бы начать это делать с музыкальных школ и филармоний. Если бы у меня было большое состояние, то я бы начала именно с этого», - говорит она.

А вот 16-летняя львовянка София Петришин, которая изобрела прибор, помогающий незрячим (он превращает любую цифровую информацию в шрифт Брайля – для этого человек записывает текст на SD-карту, после чего прибор можно подключить к питанию и считать с него данные, просто держа руку на устройстве), и которая уже в конце июня будет представлять Украину на одной из самых престижных в мире олимпиад юных гениев GENIUS Olympiad, убеждена, что начинать изменения нужно с общеобразовательных школ.

По ее словам, раз уж в стране запущена реформа образования, в старшей школе следует ввести классы со специализацией, чтобы дети, которые уже определились со своим будущим, не тратили время на предметы, которые им не интересны, а могли больше уделить внимание тому, что действительно пригодится им в жизни. «У нас есть большая проблема с качеством образования, потому что каждый учитель преподает по-своему, а молодые учителя, которые только приходят в школы, в основном, имеют низкую квалификацию и часто ученики сталкиваются с тем, что учитель дает им не те знания, которых бы они хотели или тот урок, который им не очень нужен», - считает София.

С таким мнением соглашается выпускник из Чернигова Игорь Мелихов, который получил гран-при на международном конкурсе ІТ-технологий и робототехники «Infomatrix-2018» в румынском Бухаресте. По его словам, В Украине нет централизованной поддержки тех детей, которые уже определились в жизни и знают, чего хотят. «Те, кто учатся в 11 классе и еще не знают кем будут требуют иного подхода, чем те, кто еще в 7 классе окончательно все для себя решил», - подчеркивает он.

«Кроме того, нужно просто дать больше свободы действий тем, кто будет поднимать страну. Например, сейчас очень сложно вести какое-то свое дело – огромные налоги и мало возможности для сбыта продукции», - говорит Игорь, который уже давно решил с головой уйти в программирование и разработку собственных программ.

11-классница из Киева Даниэла Гайчук, которая около двух месяцев назад, вместе с киевлянином Максимом Палладиным, заработала золотые медали за проект об исследовании содержания тяжелых металлов в растениях и их влияние на пирамидные нейроны в живых организмах в ежегодном конкурсе молодежных научно-технических разработок Beijing Youth Science Creation Competition в Университете академии наук Китая, убеждена, что программа обучения в украинских школах труднее и интенсивнее, чем за границей, но Украине есть чему поучиться у других. «К примеру, в Германии все делается для молодого поколения. При университетах есть специальные школы для первоклашек, где студенты рассказывают им о науке и наглядно показывают, к примеру, строение самолетов... Детям это очень нравится. К сожалению, у нас такого нет. Дети идут учиться на юристов и экономистов, поскольку другими профессиями их даже не заинтересовывают», - говорит она.

Еще одна проблема, по ее мнению, отсутствие государственного финансирования молодых проектов. «Мы хотели поехать на конкурс в Малайзию, но полет и проживание там очень дорогие. Мы просили грант у МАН, но нам сказали, что денег на это нет, - рассказывает Даниэла. – У нас нет поддержки проектов детей. Да, детям выдают патенты [на изобретения], но с ними потом некуда ехать. Как результат - патент погибает, не внедряется в рамках страны. Получается, что научные изобретения есть, но страна этим не пользуется».

А лично для себя Даниэла Гайчук видит проблему в отсутствии в Украине качественного высшего образования. «У нас медицинское образование очень низкого качества, так как много теории и очень мало практики. Поэтому много студентов после учебы не умеют скальпель держать в руках», - считает она.

А, поскольку девушка хочет связать свою жизнь с нейрохирургией, планирует поступать в заграничный ВУЗ. «Я планирую поступить за границу, чтобы получить достойное образование. Если бы у нас было хорошее высшее образование, то у многих не возникало бы даже мысли о том, чтобы уехать», - говорит выпускница.

Вместе с тем, Даниэла убеждена, что после окончания учебы обязательно вернется в Украину. «Если мы не будем возвращаться, то прогресса в будущем не будет и получится так, что некому будет внедрять в жизнь реформы и помогать стране», - подчеркивает она.

По ее словам, в будущем она построит в Украине клинику нейрохирургии, при которой будут курсы узкого профиля для начинающих.

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Несмотря на то, что множество молодых украинцев бегут за границу в поисках не только лучшего образования, но и просто хорошей жизни, некоторые из них готовы возвращаться, чтобы строить новую Украину. Для этого власти необходимо сделать не так уж много – уделять молодым талантам немного времени и внимания, помогать продвигать их идеи и внутри страны, и за ее пределами, не препятствовать внедрению их изобретений и, в конце концов, научиться этими изобретениями пользоваться и на них зарабатывать. Потенциал для этого – огромный.

Анастасия Кучкина