Генсек СЕ Ягланд призвал оперативно расследовать убийство журналиста Бабченко

Генеральный секретарь СЕ назвал нападения на журналистов угрозой демократии в Европе.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал оперативно расследовать убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом он заявил в микроблоге Twitter.

"Мы решительно осуждаем убийство журналиста Бабченко в Киеве. Это должно быть полностью и оперативно расследовано. Нападения на журналистов и свободу слова на подъеме в Европе. Мы должны сделать все, что можем, чтобы остановить эту тенденцию, являеющуюся опасной угрозой демократии", - заявил Ягланд.

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Как сообщал УНИАН, известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко застрелили на пороге дома, в котором он жил (Днепровский район Киева) вечером 29 мая. Полиция проводит расследование.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва всегда считала Бабченко своим врагом. По словам министра, что еще рано делать выводы о том, кто стоит за убийством журналиста, но Россия причастна к аналогичным убийствам в прошлом.