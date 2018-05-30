Генсек СЕ Ягланд призвал оперативно расследовать убийство журналиста Бабченко
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал оперативно расследовать убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
Об этом он заявил в микроблоге Twitter.
"Мы решительно осуждаем убийство журналиста Бабченко в Киеве. Это должно быть полностью и оперативно расследовано. Нападения на журналистов и свободу слова на подъеме в Европе. Мы должны сделать все, что можем, чтобы остановить эту тенденцию, являеющуюся опасной угрозой демократии", - заявил Ягланд.
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Как сообщал УНИАН, известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко застрелили на пороге дома, в котором он жил (Днепровский район Киева) вечером 29 мая. Полиция проводит расследование.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва всегда считала Бабченко своим врагом. По словам министра, что еще рано делать выводы о том, кто стоит за убийством журналиста, но Россия причастна к аналогичным убийствам в прошлом.