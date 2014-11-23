Киевские кузнецы выковали трезубец с осколками "Града" в честь погибшего в АТО коллеги

Маленький трезубец содержит в себе части обломков российских "Градов", которыми обстреливали украинских бойцов на Донбассе, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Наименьший в Украине трезубец размером в один сантиметр и восемь миллиметров установил рекорд, который посвятили погибшему в зоне АТО полтавскому кузнецу Петру Федоряку - постоянному участнику фестиваля кузнечного искусства "Стальная грань"

Читайте такжеВ Виннице установили мемориальную доску в честь погибшего в АТО Героя Украины МогилкоСамый маленький кованый трезубец попал в Национальный реестр рекордов Украины.

В свою очередь, волонтеры решили миниатюрный трезубец сделать своим талисманом. Они говорят, что маленькое творение кузнецов будут брать с собой в зону АТО как оберег.