В Крыму умерла ветеран крымскотатарского национального движения

Весной Нурие Биязова издала автобиографическую книгу о депортации крымскотатарского народа в 1944 году под названием «Отражение».

В городе Белогорске (АРК) в возрасте 90 лет скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Нурие апте Биязова.

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Обэтом сообщил Крым.Реалии координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

«Сегодня мы узнали печальную новость – умерла Нурие Биязова. Она была одной из активисток крымскотатарского национального движения, когда мы только вернулись в Крым. В ее доме в Белогорске мы часто собирались, она печатала наши материалы, писала статьи. Делала большое дело для национального движения» –отметил правозащитник.

Весной этого года Биязова издала автобиографическую книгу о депортации крымскотатарского народа в 1944 году под названием «Отражение».

Нурие Биязова родилась 21 февраля 1928 года в Бахчисарае. 18 мая 1944 года была депортирована в Узбекистан, где впоследствии похоронила родителей и двух сестер. В 1989 году вернулась в Крым, где сразу стала активисткой крымскотатарского национального движения.