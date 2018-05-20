Порошенко рассказал об успехах декоммунизации: переименовали почти тысячу населенных пунктов

Одних только памятников Ленину демонтировали почти полторы тысячи, отметил президент.

На основании закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" переименовано 52 тысячи площадей и улиц.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий к Дню памяти жертв политических репрессий.

"На основании Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов...» переименовано 52 тысячи площадей и улиц, около тысячиа населенных пунктов. Одних только памятников Ленину демонтировали почти полторы тысячи", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" вступил в силу 21 мая 2015 года.