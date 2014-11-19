Опрос: работу президента и премьера одобряют около половины украинцев
Почти половина - 49% украинцев - одобряют деятельность президента Петра Порошенко, не одобряют – 42%.
Об этом свидетельствуют результаты исследования относительно поствыборных настроений населения, проведенного Социологической группой "Рейтинг".
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Согласно результатам опроса, деятельностью премьер-министра Арсения Яценюка удовлетворены 52% опрошенных, 40% – неудовлетворены. Деятельностью председателя Верховной Рады Александра Турчинова удовлетворены 32%, 55% – неудовлетворены.
В сообщении "Рейтинга" отмечается, что по сравнению с опросом за октябрь, удовлетворенность в оценке деятельности премьер-министра и председателя Верховной Рады улучшилась, соответственно, с 45%, до 52% и с 27%, до 32%, оценка деятельности президента – почти не изменилась.
В рамках исследования опрошено 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,8%. Опрос проводился в форме личного формализованного интервью (face-to-face) 6-13 ноября.