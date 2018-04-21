На Хмельнитчине служебных собак полиции воспитывает целый «семейный подряд» (фото, видео)

Семья Савицких занимается воспитание собак в полиции Хмельницкой области.

Со служебными собаками в кинологическом центре Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области работает целая семья — Владимир Савицкий, его жена Любовь и сын Игорь.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Владимир Савицкий — уникальный человек, который отдала кинологии около 40 лет. По словам коллег, ни одного кинолога, ни одной служебной собаки в центре не сформировалось без его советов и наставлений.

В свое время Владимир Николаевич «на отлично» окончил Золочевскую и Ростовскую кинологические школы. Был лучшим кинологом не только области, но и всей Украины. Даже входил в тройку лучших специалистов, которые представляли Украину на всесоюзных соревнованиях. Тогда его команда завоевала «серебро», а Владимиру даже пришлось посоревноваться со своим учителем. На следующих соревнованиях в Вильнюсе он уже превзошел своего наставника.

А родилась у Владимира Савицкого любовь к собакам традиционно — с детства. Дома у него была лайка, которую отец самостоятельно, без соответствующих знаний, учил элементарным командам. А маленькому Владимиру захотелось тогда научиться делать это профессионально.

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Когда пришел на работу в милицию, был едва ли не единственным кинологом в области. Именно при Владимире Николаевиче и началось формирование кинологического центра.

"У Николаевича за плечами огромный практический опыт, — говорит Евгений Кушнир, старший инспектор-кинолог кинологического центра. — Какое бы не было сложное преступление, он всегда знает, как лучше и эффективнее применить собаку".

Владимир Савицкий научил работать не один десяток собак, да и большинство кинологов области обязаны ему своими знаниями и умениями. В 2002 году побывал он и в миротворческой миссии ООН в Косово, где помогал и коллегам-иностранцам.

По отцовской стезе пошел и старший сын Игорь, который также уже несколько лет работает в кинологическом центре. Вместе со своим верным помощником Графом Игорь Савицкий побывал в нелегкой командировке в зоне АТО, да и здесь они в паре показывают очень хорошие результаты.

"Младший нет, а вот Игорь еще в детстве приходил ко мне на работу, интересовался, тянулся к собакам. И я рад, что сейчас о его работе хорошо отзываются", — говорит Владимир Николаевич.

А настоящей мамой для всех 18 собачек центра есть Любовь, жена Владимира Савицкого. Здесь она работает уже 14 лет. Женщина готовит животным пищу, ухаживает за ними, выгуливает. Она досконально изучила характеры всех подопечных и хорошо знает, с кем и как себя вести.

"Любовь Николаевна временами уже быстрее от кинолога замечает изменения в поведении собаки, указывает, на что нужно обратить внимание", — рассказывает Евгений Кушнир.

Надеемся, славная династия Савицких будет иметь продолжение, и дочь Игоря тоже будет работать с собаками. Тем более, что девочка уже подружилась с Графом. Да и учителя у нее будут самые лучшие.