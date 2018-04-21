Население Украины к 2050 году может сократиться на треть

Отмечается, что такая негативная тенденция наблюдается во всех странах Восточной Европы.

К 2050 году население Украины значительно сократится.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков ООН.

Аналитики подсчитали, что в 2050 году украинцев станет на 36% меньше.

Отмечается, что такая негативная тенденция наблюдается во всех странах Восточной Европы, но особенно – в балтийских, население которых к концу столетия снизится на 34-47%.

"Хуже ситуация только в Молдове и Украине, которые к 2050 году потеряют 51% и 36% своего населения соответственно", - отмечают эксперты ООН.

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В свою очередь, ожидается, что Россия потеряет 13% населения к 2100 году.

Одной из причин сокращения населения является трудовая миграция. По данным украинской службы занятости 11% населения проживает и работает заграницей.

Ранее, как сообщал УНИАН, Министерство социальной политики Украины прогнозировало в ближайшие годы усиление миграционных процессов в Украине за счет высокого спроса на квалифицированную рабочую силу.

"Из-за недостаточного экономического роста, дефицит кадров на сегодня не является критическим, но в среднесрочной перспективе ситуация угрожает экономической безопасности государства…Конкуренция по привлечению работников выходит на международный уровень, спрос на квалифицированную рабочую силу из Украины растет, особенно у ближайших соседей - Польши, Словакии, Литвы, Хорватии. Миграционные процессы могут усилиться в ближайшие годы", - сказала первый заместитель министра социальной политики Украины Ольга Крентовская.

Так же сообщалось, что по данным Bloomberg, более 1 миллиона украинцев с 2015 по 2017 год мигрировали на заработки за границу, в частности в Польшу (507 тысяч человек), Россию (343 тысячи), Италию (147 тысяч), Чехию (122 тысячи), США (23 тысячи) и Беларусь (22 тысячи).

Напомним, в ООН подсчитали, сколько невинных людей погибло с начала боевых действий на Донбассе. По данным ООН, более двух тысяч человек погибли с 2014 года.