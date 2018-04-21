Из Сумщины выдворили связанного с криминалитетом в Украине россиянина

По представлению полицейских решение о его принудительном выдворении с последующим запретом въезда в Украину сроком на пять лет вынес Заречный районный суд города Сумы.

В Сумской области в ходе проведения операции «Мигрант» полицейские обнаружили и выдворили за пределы страны 57-летнего россиянина, который находился на территории Украины без документов и имел тесные связи с криминалитетом.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области, сегодня нарушителя выдворили за пределы Украины с последующим запретом въезда сроком на пять лет.

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Согласно сообщению, к сотрудникам отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУ НП поступила информация о мужчине, который незаконно находится на территории страны. Его решили проверить совместно с работниками миграционной службы. Информация подтвердилась.

«Нарушителем оказался ранее судимый за тяжкое преступление гражданин РФ. По имеющейся информации он имеет связи с криминалитетом как в Сумской области, так и по всей территории Украины, поэтому может не только влиять на криминогенную ситуацию в регионе, но и непосредственно совершать уголовные преступления или преступления», - комментирует начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Владимир Кравченко.

В отношении нарушителя работники миграционной службы составили админпротокол по ст.203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) КоАП. По представлению полицейских решение о его принудительном выдворении с последующим запретом въезда в Украину сроком на пять лет вынес Заречный районный суд города Сумы.