Кобзона срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем

Иосиф Кобзон находится в одной из московских больниц из-за проблем с сердцем.

Российский певец, депутат признанной нелегитимной в Украине Госдумы РФ Иосиф Кобзон был срочно госпитализирован. Музыкант находится в одной из московских больниц из-за проблем с сердцем.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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"Иосиф Кобзон сейчас находится в одной из столичных (московских, - ред.) клиник. Причина срочного обращения к кардиологу - нарушение ритмов сердца", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российского артиста и депутата Государственной думы от "Единой России" Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области.

Иосиф Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, также заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Лидеры группировок Александр Захарченко и Игорь Плотницкий наградили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Министерство культуры Украины внесло артиста в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны. Кобзону запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.