Кобзона срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем

16:57, 16 апреля 2018
Общество
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Фото УНИАН

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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"Иосиф Кобзон сейчас находится в одной из столичных (московских, - ред.) клиник. Причина срочного обращения к кардиологу - нарушение ритмов сердца", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российского артиста и депутата Государственной думы от "Единой России" Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области. 

Иосиф Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, также заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Лидеры группировок Александр Захарченко и Игорь Плотницкий наградили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Министерство культуры Украины внесло артиста в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны. Кобзону запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.

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Теги: #Кобзон