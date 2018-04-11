Иерусалимский Патриарх принял в дар от украинцев уникальную икону «Собор новомучеников украинской земли» (фото)

Икона была написана специально для Крестного хода по Via Dolorosa, который состоялся в Великую Пятницу, и возглавила миссию верующих УПЦ «Дорогой Господа в молитве за Украину».

Уникальную икону «Собор новомучеников украинской земли» подарили Патриарху Иерусалимскому Феофилу III верующие Украинской Православной Церкви во время официальной встречи в резиденции Святейшего в Иерусалиме.

Как сообщает Центр информации УПЦ, икона была написана специально для Крестного хода по Via Dolorosa, который состоялся в Великую Пятницу, и возглавила миссию верующих УПЦ «Дорогой Господа в молитве за Украину».

«То, что вы принесли нам - это огромный подарок. Этот подарок является великим даром Божиим для всех нас, и особенно для украинского народа. Мы ведь не специально производим святых, Бог дает нам святых. Это знак нам, что мы не одни здесь в этом мире. Бог все время с нами. Никогда нельзя терять надежды, и молиться, чтобы все православные страны были благословенны. Мы здесь благословлены пустым Гробом. Украина благословенна могилами, которые наполнены святыми. У вас есть мощи святых, у вас есть святая Киево-Печерская лавра. И это действительно настоящее благословение», - сказал Иерусалимский Патриарх.

В центре иконы изображен первый погибший в богоборческие времена митрополит - священномученик Владимир (Богоявленский), столетие мученической кончины которого Православная Церковь отмечает в этом году. На иконе также изображены 40 новомученнников и исповедников Украинской Православной Церкви, представляющих разные регионы Украины. Посредине - Богородица «Оранта». Также на иконе присутствуют православные храмы-мученики, которые были разрушены богоборческой властью.

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Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) отметил, что Патриарх Феофил призвал всех к миру и отметил недопустимость вмешательства политики в церковные вопросы.

«Патриарх очень глубокий человек, он впитал в себя духовный и исторический опыт Иерусалимской Православной Церкви и богословские знания. Его слова всегда наполнены и философией, и богословием, и жизненным опытом. Из его уст звучит посыл мира и желание того, чтобы Церковь шла тем путем, которым шел Спаситель», - отметил митрополит Антоний.

Владыка Антоний отметил особую миссию украинских паломников на Святой Земле, которые прошли Крестным ходом по Дороге Скорби.

«Крестный ход, который прошел в Великую Пятницу в Иерусалиме, очень символичен, потому что совершается в подражание последним минутам жизни Христа Спасителя, которые были преисполнены страданиями. Христос, будучи безгрешным, любя всех, понимает, что человечество пока не осознало Его миссии. Господь дает право выбора каждому из нас - идти или не идти этим путем. Путь в Царство Божие устлан страданиями. Но христианин, как и Христос, должен не роптать, а воспитывать в себе подлинную любовь, мир, прощение, что сегодня так необходимо нашему обществу», - сказал управляющий делами УПЦ.

«Мы каждый год привозим Патриарху подарки в память об Украине, которые напоминали бы ему о нашей стране. На встречу с Патриархом мы шли с радостью и волнением. И Патриарх сказал самые важные слова для украинского народа, о том, что расколы - самая большая проблема Украины, и преодолеть их можно только на основе любви и мира. И эти слова, как самый ценный подарок от Патриарха, мы везем с собой в Украину», - сказал митрополит Антоний.