Украинские заробитчане в Польше: лишь 4% занимаются интеллектуальным трудом - исследование

Лишь 1% украинцев в Польше занимает руководящие должности.

Более трех четвертей украинцев, работающих в Польше, имеют работу, связанную с физическим трудом. При этом лишь 1% украинцев в Польше работает на руководящих должностях.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Работа в Польше: мнения работников", проведенного Социологической группой "Рейтинг".

По данным опроса, 77% украинцев в Польше преимущественно выполняли физическую работу, 16% – работали в сфере услуг, 3% – имели работу, связанную с интеллектуальной деятельностью, и лишь 1% работали на руководящих должностях.

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Мужчины почти в абсолютном большинстве (89%) выполняли физическую работу, лишь 6% из них работали в сфере услуг. Среди женщин физической работой занимались 63%, в сфере услуг работали 28%. Чем выше уровень образования, тем чаще респонденты находили работу в сфере услуг или же занимались интеллектуальным трудом.

По результатам исследования, 34% работали в Польше на сельскохозяйственных работах, 32% – на строительстве или ремонтных работах. 8% выполняли работу по дому, 7% – работали в ресторанном бизнесе, 5% – в отелях, 4% – ухаживали за лицами преклонного возраста, инвалидами, другими видами деятельности занимались 3%, работали в сфере услуг менее 3% опрошенных.

Читайте такжеУкраина ежегодно недополучает 40 миллиардов из-за трудовой эмиграции - экспертНа сельскохозяйственных работах чаще работали женщины и старшие респонденты, в строительстве и ремонте – мужчины, молодежь и лица среднего возраста. Женщины, в отличие от мужчин, также чаще были задействованы в работах по дому и ресторанном бизнесе, уходе за людьми преклонного возраста и инвалидами, детьми, в сфере услуг.

Чем выше уровень образования, тем чаще работники находили работу не связанную с сельским хозяйством или строительством.

Исследование проведено с 9 по 26 февраля 2018 года. Аудитория: жители Львова, Ивано-Франковска, Тернополя, Луцка возрасте от 18 лет и старше, которые в течение последних пяти лет работали в Польше. Выборочная совокупность: 400 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 4,9%.

Как сообщал УНИАН, украинские рабочие в 2017 году перечислили из Польши в Украину сумму, которая равна 3-4% украинского валового внутреннего продукта.