По результатам всеукраинского муниципального опроса Винница четвертый раз возглавила рейтинг самого комфортного города для жизни

В тройку лидеров также вошли Луцк и Харьков со сводным индексом по 3,3 балла и Тернополь с результатом 3,2.

На днях стали известны результаты уже IV-го Всеукраинского муниципального опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» по заказу международного республиканского института (IRI) и профинансированого Правительством Канады. Четвертый год подряд лидирующие позиции среди областных центров Украины по удовлетворенности жителей качеством сфер и услуг и взаимодействием с местной властью удерживает Винница.

По результатам опроса самые высокие результаты по индексу удовлетворенности качеством 22 сфер и услуг вновь показала Винница. Кроме того, по сравнению с прошлым годом этот показатель имеет тенденцию к росту – с 3,5 в 2017-м до 3,6 в этом году.

В тройку лидеров также вошли Луцк и Харьков со сводным индексом по 3,3 балла и Тернополь с результатом 3,2.

Среди позиций, где Винница остается лидером, в частности оценка направления развития города в целом. 65% винничан (лучший показатель по сравнению с другими городами) считают, что дела в городе идут в правильном направлении.

Также жители города дали высокую оценку качеству услуг, полученных от местной власти: отношение представителей местной власти к гражданам - 86% опрошенных дали ответ «очень хорошо» и «хорошо». В этом разделе ближайшими к Виннице стали города Запорожье и Харьков. Также жители города дали высокую оценку относительно времени ожидания во время получения услуг, их качества, простоты и понятности решений и советов, а также высокого уровня знаний (компетентности) представителей муниципалитетов.

В рейтинге Винница лидирует и в оценке жителей относительно качества предоставления жилищно-коммунальный услуг. Наивысшие оценки среди городов Винница по результатам проведенного исследования имеет по показателям состояния тротуаров, дорог, сбора мусора, состояния дворов и придомовых территорий, водоснабжения и тому подобное. 76% горожан положительно оценивают транспортную инфраструктуру и столько же – удобство общественного транспорта, 80% говорят о том, что в городе хорошее уличное освещение. Интересно, что и по состоянию экологии в городе лидером также является Винница.

Исследуя оценку украинцев в разных отраслях, социологи определили, что винничане лучше всего оценили спортивные учреждения своего города, университеты, техникумы и колледжи. Кроме того, Винница имеет самый высокий индекс оценки работы учреждений культуры, торговли, наличия публичных парков и скверов, качества теплоснабжения и др.

Также существенно Винница лидирует в вопросе доступности людей с инвалидностью, а 86% опрошенных жителей считает, что город является дружественным к детям.

78% жителей считают, что город удобным для пешеходов и 55% говорят об удобстве велосипедистов. Эти показатели также являются безоговорочными лидерами по сравнению с другими городами. При этом коэффициент этих показателей по Виннице вырос по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем жители города считают, что город удобен и для частных автомобилей.

Вырос уровень удовлетворенности жителей и относительно качества услуг транспортного обеспечения муниципальным транспортом. Сводный индекс ежегодно растет и сегодня составляет 3,9.

Комментируя результаты опроса на своей странице в социальной сети, Винницкий городской председатель Сергей Моргунов написал: «Искренне радуюсь тому, что жители города положительно оценивают те изменения, которые происходят в городе и результатом работы всей общины. Для нашей команды это большой стимул продолжать курс на инновационное развитие Винницы. Двигаемся дальше!».

Для справки:

Исследование проводилось с 20 января по 10 февраля 2018 года в 24 городах Украины (Киев и все областные центры, в Донецкой области – Мариуполь, в Луганской – Северодонецк, в Крыму исследование не проводилось). Общее количество проведенных интервью – 19 200 (по 800 в каждом городе).

Выборка является репрезентативной для населения городов по возрасту и по полу. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ±3,5%. Для процедуры отбора респондентов были использованы случайный маршрут и правило дня рождения.

С полным отчетом IV-го Всеукраинского муниципального опроса можно ознакомиться по ссылке.