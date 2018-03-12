Завтра в Житомире при участии Кубива проведут "Экспортный день" для предпринимателей
16:11, 12 марта 2018Общество
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Во время заседания планируются наработки совместных с бизнесом решений по развитию экспортного потенциала региона
Степан Кубов едет до Житомира / Фото УНИАН
В Житомире 13 марта 2018 года при участии министра экономического развития и торговли Украины Степан Кубива проведут "Экспортный день" для предпринимателей. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
Как отмечается в сообщении, 13 марта в Житомире пройдет выездное заседание Совета по продвижению экспорта при Министерстве экономического развития и торговли Украины.
Мероприятие под названием "Житомир. Диалог власти к бизнесу" в рамках "Экспортной дня" состоится в Житомирском центре развития местного самоуправления.
"Во время заседания планируются наработки совместных с бизнесом решений по развитию экспортного потенциала региона",- отмечают в облгосадминистрации.
Организаторы мероприятия – Офис по продвижению экспорта, Министерство экономического развития и торговли Украины при поддержке OSCE Project Co-ordinator in Ukraine, а также Житомирская облгосадминистрация.
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