ГАИ призывает водителей быть внимательными на дорогах из-за тумана

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, по информации гидрометцентра, 30 октября – 1 ноября на территории страны ночью и утром местами туманы, видимость 200-500 м.

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При таких погодных условиях ГАИ призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными за рулем, неукоснительно придерживаться Правил дорожного движения.

При тумане расстояние до объекта кажется в несколько раз больше, чем есть на самом деле, поэтому при попадании в зону недостаточной видимости необходимо максимально снизить скорость и увеличить дистанцию с движущимися впереди транспортным средствам.

Кроме того, необходимо двигаться с включенными фарами ближнего света (или противотуманными фарами), отказаться от рискованных маневрирований. Если возникает необходимость остановиться, то скорость нужно снижать постепенно, а при остановке включать аварийную световую сигнализацию.