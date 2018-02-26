В оккупированном Крыму участников Pussy Riot задержали для "беседы" в ФСБ

01:55, 26 февраля 2018
Общество
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Фото из Twitter Борисовой

Как передает Украинская правда, позже Борисова сообщила в Twitter, что ее и Софеева отпустили после беседы. "Никаких бумаг не подписывали. Спрашивали, зачем приехали в Крым и пытались узнать про людей, чьи визитки были у меня в паспорте (один дипломат)", - отметила она.

Как известно, 7 августа 2017 года участниц Pussy Riot Марию Алехину и Ольгу Борисову задержали после организованной ими акции в российском Якутске в поддержку украинского режиссера-политзаключенного Олега Сенцова.

Pussy Riot привлекла к себе внимание всего мира в 2012 году после того, как ее членов задержали и посадили за хулиганство после панк-молебна в храме Христа Спасителя в Москве в знак протеста против режима Владимира Путина.

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