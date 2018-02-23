Оккупанты в Крыму показали детям вооружения армии РФ (фото)

Военные РФ не только демонстрировали детям обустройство военных орудий, но и поясняли принцип их действия.

В оккупированном Симферополе на площади Ленина 23 февраля представители российской армии и МЧС устроили показ военной техники и спецтехники, в рамках которого детей знакомили с различными видами оружия, в том числе стрелкового.

Как сообщает Крым.Реалии, российские военные демонстрировали детям устройство и особенности различных видов вооружения. Мероприятие приурочено к российскому «Дню защитника Отечества».

На площади военнослужащие российской Перевальненской 126-й отдельной бригады береговой обороны, симферопольского соединения Росгвардии представили штатное стрелковое, артиллерийское, зенитное вооружение и бронетехнику, а представители российского МЧС – спецтехнику.

Военные не только демонстрировали детям обустройство военных орудий, но и поясняли принцип их действия.

В Симферополе на праздновании российского «Дня защитника Отечества» дети играли с военной техникой pic.twitter.com/sOcDD0sLrs — Крым. Реалии (@krymrealii) February 23, 2018

Выставку своей амуниции устроили также представители местного российского казачества. На площади организовали продажу советской военной атрибутики. Военные провели показательное выступление с приемами рукопашного боя.

Читайте такжеЛюбительница России Лобода поздравила мужчин с "23 февраля" (фото)Как сообщается, зрителей на площади немного, возможно, это связано с непогодой: в Симферополе 23 февраля – мокрый снег.

«День защитника Отечества», который отмечают в России 23 февраля, был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда было опубликовано постановление о четвертой годовщине создания Красной Армии. Первоначально именовался как «День Красной Армии и Флота». С 1946 до 1993 годов носил название «День Советской Армии и Военно-Морского флота». После распада СССР праздник продолжали отмечать в ряде других стран СНГ.

В Украине этот праздник был отменен указом президента Украины Петра Порошенко в 2014 году. Вместо него теперь празднуют День защитника Украины 14 октября.