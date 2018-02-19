В Житомире презентуют чат-бот, который будет помогать госслужащим заполнять е-декларацию

13:49, 19 февраля 2018
Общество
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Про це УНІАН повідомили у прес-службі  Житомирської міськради.

Як зазначається у повідомленні, мова йде про  презентацію сучасного інноваційного інструменту для декларантів.

" У нас 21 лютого відбудеться такий захід, причому  проведуть презентацію експерти  Антикорупційного штабу. Презетацію готуємо  для представників міської адміністрації, виконкому та депутатів  Житомира", - уточнили у міськраді.

Під час заходу його учасникам продемонструють,  як працює чат-бот "Держслужбовець Тарас", розкажуть про найбільш типові помилки, які допускають декларанти під час заповнення декларацій. Також експерти дадуть відповідь на найбільш актуальні питання присутніх щодо е-декларування. 

Нагадаємо, сьогодні в Україні нараховується понад 1 мільйон осіб, які щорічно повинні подавати електронні декларації. Серед них  - державні службовці, депутати різних рівнів, усі працівники поліції, кандидати на державну службу та багато інших категорій, які підпадають під електронне декларування.

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