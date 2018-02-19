В Житомире презентуют чат-бот, который будет помогать госслужащим заполнять е-декларацию
21 лютого у Житомирі презентують чат-бот "Держслужбовець Тарас", який допомагає держслужбовцям правильно заповнити е-декларацію.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міськради.
Як зазначається у повідомленні, мова йде про презентацію сучасного інноваційного інструменту для декларантів.
" У нас 21 лютого відбудеться такий захід, причому проведуть презентацію експерти Антикорупційного штабу. Презетацію готуємо для представників міської адміністрації, виконкому та депутатів Житомира", - уточнили у міськраді.
Під час заходу його учасникам продемонструють, як працює чат-бот "Держслужбовець Тарас", розкажуть про найбільш типові помилки, які допускають декларанти під час заповнення декларацій. Також експерти дадуть відповідь на найбільш актуальні питання присутніх щодо е-декларування.
Нагадаємо, сьогодні в Україні нараховується понад 1 мільйон осіб, які щорічно повинні подавати електронні декларації. Серед них - державні службовці, депутати різних рівнів, усі працівники поліції, кандидати на державну службу та багато інших категорій, які підпадають під електронне декларування.